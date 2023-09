Cẩm nang du lịch Ninh Bình dành cho team đam mê xê dịch

Du lịch Ninh Bình nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, núi đồi hùng vỹ. Cùng MIA.vn bỏ túi kinh nghiệm khám phá mảnh đất này nhé.

1. Thời điểm lý tưởng du lịch Ninh Bình

Thuộc miền Bắc nên khí hậu Ninh Bình chia làm 4 mùa rõ rệt. Mỗi thời điểm trong năm, mảnh đất này sẽ có vẻ đẹp riêng để bạn khám phá. Tuy nhiên, nếu nói đến mùa đẹp nhất để du lịch Ninh Bình thì bạn nên đến đây từ tháng 1 đến tháng 3 là mùa xuân tiết trời mát mẻ, nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức. Còn nếu muốn tham quan các hang động, leo núi thì nên chọn thời gian từ tháng 5 - 8, trời nắng ráo, ít mưa, thuận lợi cho quá trình di chuyển.

Đến Ninh Bình vào mùa xuân bạn sẽ có cơ hội tham gia rất nhiều lễ hội nổi tiếng.

2. Các điểm tham quan nổi tiếng của du lịch Ninh Bình

2.1. Tràng An

Nhắc đến địa điểm du lịch Ninh Bình thì Tràng An chính là địa danh nổi tiếng nhất. Nơi đây được yêu thích bởi phong cảnh đồi núi hùng vĩ, đan xen với những dòng sông nhỏ quanh co, các thung lũng yên bình, xanh mướt. Để vào tham quan Tràng An, bạn cần mua vé đi ghép thuyền hoặc thuê riêng. Giá vé tùy thuộc từng thời điểm trong năm, dao động khoảng 250.000 đến 350.000 VND/người.

Thuyền vào Tràng An đi theo 3 tuyến cố định, tùy thuộc vào lựa chọn của du khách. Tuyến thứ nhất đi qua 9 hang động, đền Trình, đền Trần, phủ Khống. Tuyến thứ hai đi qua 4 hang động, đền thánh Cao Sơn, hành cung Vũ Lâm, đền Trần suối Tiên. Tuyến thứ ba đi qua 3 hang động, đền Trình, đền Trần suối Tiên, hành cung Vũ Lâm. Thời gian cho mỗi tour tham quan bằng thuyền này kéo dài từ 2 đến 3 giờ.

Tràng An là địa danh nổi tiếng nhất của du lịch Ninh Bình.

2.2. Tam Cốc – Bích Động

Tam Cốc gồm ba hang là hang Cả, hang Hai và hang Ba nằm giữa những ngọn núi đá vôi sừng sững. Bên trong hang là những hình khối kỳ thú, bên ngoài là cánh đồng lúa bao la. Còn chùa Bích Động được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhị động”, chùa nằm ở nơi cao, bốn bề là thiên nhiên hoang sơ. Bạn có thể đến tham quan Bích Động trước rồi ngồi thuyền xuôi dòng Ngô Đồng đến Tam Cốc.

2.3. Hang Múa

Hang Múa cách Tràng An khoảng 15 phút chạy xe, nằm dưới chân núi đá vôi. Để lên tới đỉnh Hang Múa, bạn sẽ phải đi bộ qua 500 bậc đá, khá mệt và tốn sức. Vì vậy, bạn nên mặc trang phục thoải mái, mang đủ nước để chinh phục hang động này nhé.

Từ đỉnh Hang Múa, ban sẽ tha hồ ngắm nhìn toàn cảnh Ninh Bình tuyệt đẹp, những dòng sông mềm mại uốn lượn, đồng lúa ngút tầm mắt và những ngọn núi đan xen nhau. Hang Múa cũng là điểm check-in và chụp ảnh siêu xịn, bạn có thể tha hồ thả dáng để sống ảo.

2.4. Cố đô Hoa Lư

Hoa Lư là kinh đô của ba triều đại là Đinh – Tiền Lê – Tiền Lý, từ năm 968 đến năm 1010. Cố đô nằm giữa vùng lõi của quần thể di sản Tràng An, địa thế hiểm trở. Đến đây, bạn có thể vào tham quan đền vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành và bảo tàng lưu giữ các kỷ vật lịch sử quan trọng.

Quần thể cố đô Hoa Lư với những công trình bề thế

2.5. Du lịch Ninh Bình - Chùa Bái Đính

Chùa Bái Đính xây dựng từ năm 2003, diện tích vô cùng rộng lớn tới hơn 500ha, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi kỳ vĩ. Ngôi chùa chia thành 2 khu là Tân tự và Cổ tự. Chùa rất rộng nên muốn tham quan mà tiết kiệm thời gian và sức lực thì bạn nên di chuyển bằng xe điện. Tới đây, bạn có thể vào dâng hương, dâng lễ, cầu nguyện, xin xăm, xin bùa hộ mệnh...

2.6. Động Am Tiên

Động Am Tiên thuộc địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, cách khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng hơn 10 km. Động nằm giữa những dãy núi đá vôi, phía trước còn có hồ nước trong xanh. Vẻ đẹp của động Am Tiên rất hoang sơ, pha chút u buồn và bí hiểm. Chính vì vậy, nơi đây được mệnh danh là Tuyệt Tình Cốc của du lịch Ninh Bình, tách biệt với bên ngoài, rất thích hợp cho những bạn trẻ thích trekking khám phá.

Động Am Tiên với hồ nước phẳng lặng giữa bốn bề núi non

2.7. Đầm Vân Long

Đầm Vân Long còn có tên gọi khác “vịnh không sóng”. Tên gọi này xuất phát từ mặt nước vô cùng phẳng lặng, không một gợn sóng. Không gian hồ rộng lớn, nước trong vắt, nhìn rõ từng lớp rêu và cây cỏ phía dưới. Xung quanh đầm là rừng rậm rạp, có rất nhiều loại động vật sinh sống, đặc biệt là số lượng cá thể voọc mông trắng nhiều nhất cả nước.

Trên đây là những thông tin về du lịch Ninh Bình và những điểm tham quan nổi tiếng mà bạn không nên bỏ lỡ khi có dịp đến với mảnh đất này. Cẩm nang du lịch MIA.vn hi vọng bạn sẽ có một chuyến đi thật thuận lợi và nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

