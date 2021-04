Các cơ sở lưu trú tại Sầm Sơn sẵn sàng đón khách du lịch hè 2021

Ngày 24-4 tại thành phố biển Sầm Sơn sẽ diễn ra chương trình Khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2021, mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó góp phần kích cầu du lịch biển Sầm Sơn. Đến thời điểm này các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng đón khách du lịch.

Thành phố Sầm Sơn hiện có 690 cơ sở lưu trú với trên 19.000 phòng và gần 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Hệ thống cơ sở dịch vụ lưu trú ngày càng đa dạng, phong phú và được đầu tư nâng cấp.

Mùa du lịch hè năm nay được đánh giá là có nhiều cơ hội thuận lợi cho Sầm Sơn bởi dịch COVID-19 đang được kiểm soát hiệu quả. Các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ ăn uống đang khẩn trương hoàn tất công tác cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, cũng như đảm bảo các điều kiện, tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, sẵn sàng đón khách nghỉ dưỡng.

Là khu quần thể đẳng cấp 5 sao, FLC Sầm Sơn được gây dựng và thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan mỗi năm. Dự kiến năm 2021, FLC Sầm Sơn sẽ đón khoảng 250.000 đến 300.000 lượt khách.

FLC Grand Hotel Samson có bể bơi vô cực ngoài trời, bể nước nóng trong nhà, nhà hàng ẩm thực đa quốc gia…Công tác chuẩn bị đón khách du lịch được khách sạn chú trọng và sẵn sàng cho du lịch hè 2021.

Các nhân viên kiểm tra lại hệ thống cửa ra vào khách sạn.

Các buồng, phòng được kiểm tra hệ thống điện nước cẩn thận, đảm bảo an toàn, thoải mái cho du khách nghỉ dưỡng. Tất cả các phòng được thiết kế tinh tế, hiện đại, tạo nên điểm nhấn của khách sạn.

Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Tại Khách sạn Long Thành 3, thuộc bãi D, nằm trên đường Hồ Xuân Hương, phường Trường Sơn, các nhân viên lau dọn sạch sẽ khu nhà ăn đảm bảo phục vụ khách du lịch.

Các phòng phục vụ khách du lịch được nhân viên Khách sạn Long Thành 3 kiểm tra thường xuyên đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ các đồ dùng cần thiết cho khách đến nghỉ dưỡng.

Khách sạn Long Thành 3 gồm 15 tầng, gần 200 phòng, trong đó có 169 phòng đón khách. Khách sạn sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, hội trường sức chứa 100 khách, phòng karaoke, 2 phòng ăn riêng sức chứa 30 người, 2 sảnh ăn sức chứa khoảng 800 khách.

Đại diện khách sạn Long Thành 3 cho biết khách sạn đã chuẩn bị tốt các điều kiện nhằm đón khách du lịch hè 2021. Trong đó, khách sạn phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, buồng, phòng, nhà hàng cho nhân viên; kiểm tra hệ thống an ninh; hợp đồng nhà cung cấp các loại thực phẩm phục vụ du khách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại cửa hàng hải sản Anh Nuôi trên đường Hồ Xuân Hương đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng hải sản tươi sống được mua từ ngư dân vừa đánh bắt về, đảm bảo phục vụ bữa ăn tươi ngon, hấp dẫn du khách.

Chị Nguyễn Thị Linh Trang - Chủ cửa hàng hải sản Anh Nuôi cho biết: Nhà hàng phục vụ khách du lịch cao điểm từ tháng 4 đến tháng 8 dương lịch. Nhà hàng có diện tích 2.000 m2, đón từ 1.000 đến 1.500 khách.

Với hệ thống cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ngày một hoàn chỉnh, Sầm Sơn đang ngày càng tạo ra một không gian du lịch đồng bộ, hợp lý, chất lượng trong chuỗi giá trị du lịch ở thành phố biển xinh đẹp.

UBND thành phố Sầm Sơn đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường việc hướng dẫn, giám sát công tác chuẩn bị cho du lịch hè 2021; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, an toàn thực phẩm, niêm yết công khai giá… nhằm góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu về thành phố biển xinh đẹp, thân thiện đối với du khách.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông