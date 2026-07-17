Đội Thanh Hóa đoạt Giải A Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, khu vực phía Bắc

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, chiều 17/7, Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I - năm 2026, khu vực phía Bắc đã khép lại với 4 giải A, 6 giải B và 7 giải C được trao cho các đội tuyển xuất sắc nhất.

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thi; đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và đông đảo thành viên các đội tuyển tham gia hội thi.

17 đội tuyển đại diện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã tham gia tranh tài ở 3 phần thi: tài năng, kiến thức và xử lý tình huống, thể hiện hiểu biết về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân và giải quyết các tình huống về ANTT phát sinh tại địa bàn cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong các đại biểu dự lễ bế mạc hội thi.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các đội tuyển tham gia hội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức. Nhiều phần thi thể hiện sự sáng tạo, tính nghệ thuật cao, gắn chặt với thực tiễn của địa phương, phản ánh sinh động những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, bám sát 6 nhóm nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thi phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốC (Bộ Công an), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thi khẳng định: Chất lượng Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I - năm 2026, khu vực phía Bắc đã vượt mục tiêu đề ra, phản ánh rõ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của công an các đơn vị, địa phương và tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các đội tuyển lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, tăng cường trao đổi những kinh nghiệm quý, những mô hình hiệu quả, tạo động lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao giải A cho các đội tuyển.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải B cho các đội tuyển.

Ban Tổ chức trao giải C cho các đội tuyển.

Các tập thể, cá nhân được trao giải phụ cho các phần thi ấn tượng nhất.

Thay mặt Ban Tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong và Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trao giải A cho 4 đội tuyển đến từ thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tổ chức cũng đã trao 6 giải B cho các đội tuyển đến từ tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang; 7 giải C cho đội tuyển đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình và 5 giải phụ cho các đội tuyển, cá nhân có các phần thi ấn tượng nhất.

Tuyết Hạnh - Hoàng Đông