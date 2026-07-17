Nâng cao năng lực cạnh tranh, sức hấp dẫn của Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Phát biểu tại tọa đàm kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị ban tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; hoàn thiện quy hoạch; đổi mới mạnh mẽ hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển hạ tầng; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đưa KKT Nghi Sơn và các KCN trở thành những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, khu vực và đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự tọa đàm.

Chiều 17/7, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 20 năm thành lập (17/7/2006 - 17/7/2026).

Dự tọa đàm có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Trịnh Huy Triều phát biểu khai mạc tọa đàm.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh đã khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của tỉnh trong phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN. Ban đã chủ động đề xuất nhiều cơ chế, chính sách và quy hoạch quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của KKT Nghi Sơn và các KCN.

Trong đó, quy hoạch chung KKT Nghi Sơn được mở rộng từ hơn 18.600 ha lên khoảng 106.000 ha với 55 phân khu chức năng. Hệ thống các KCN trên địa bàn tỉnh được mở rộng lên 21 KCN, mở ra không gian phát triển mới và dư địa lớn để thu hút đầu tư.

Cùng với công tác quy hoạch, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh đã huy động và triển khai hiệu quả các nguồn lực đầu tư hạ tầng. Hiện Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh đang tổ chức thực hiện 29 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, tập trung phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các khu tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút các dự án quy mô lớn.

Đặc biệt, Cảng biển Nghi Sơn ngày càng khẳng định vai trò trung tâm cảng biển và logistics của khu vực Bắc Trung bộ với 11 bến cảng, 31 cầu cảng đang khai thác, sản lượng hàng hóa thông qua đạt khoảng 62 triệu tấn mỗi năm.

Đến nay, KKT Nghi Sơn và các KCN đã thu hút 738 dự án, gồm 660 dự án trong nước và 78 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 14,2 tỷ USD. Nhiều dự án động lực trong lĩnh vực lọc hóa dầu, nhiệt điện, xi măng đã đi vào hoạt động hiệu quả. Nhiều dự án quy mô lớn về hóa chất, luyện kim, hạ tầng khu công nghiệp và logistics đang tiếp tục được triển khai, tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh. 541 doanh nghiệp đang hoạt động tại KKT Nghi Sơn và các KCN tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, hằng năm đóng góp trên 50% tổng thu ngân sách của tỉnh.

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh không ngừng đổi mới phương thức quản lý theo hướng kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp. Thủ tục hành chính được đẩy mạnh số hóa, nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết; cơ chế “làn xanh” đối với các dự án trọng điểm phát huy hiệu quả; thường xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ông Lê Đình Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (nay là Bộ Xây dựng), nguyên Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đại diện Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh và đại biểu đã ôn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển; chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quản lý, vận hành; các định hướng lớn trong thời gian tới nhằm xây dựng KKT Nghi Sơn và các KCN phát triển nhanh, bền vững, hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN ngày càng cao khi Thanh Hóa đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Đồng chí đề nghị Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác. Trước hết, cần triển khai nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và các quy định của pháp luật về khu kinh tế, khu công nghiệp, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy hoạch nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của KKT Nghi Sơn và các KCN.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến đầu tư theo hướng thực chất, trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư hạ tầng KCN, cảng biển, điện khí LNG, hóa dầu, tổng kho xăng dầu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp mới nổi và dịch vụ logistics, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics của khu vực.

Cùng với đó, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả cơ chế “làn xanh”; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông, cảng biển, logistics; hoàn thiện hạ tầng các KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để sớm thu hút các dự án thứ cấp, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của KKT Nghi Sơn và các KCN trong thời gian tới.

Minh Hằng