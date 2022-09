Ý nghĩa từ ngày Quốc khánh đối với khát vọng xây dựng quê hương, đất nước của thế hệ trẻ Thanh Hoá

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). 77 năm đã trôi qua nhưng đến nay, những bài học lịch sử và ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2-9 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Ngày 2-9-1945 - ngày mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam

Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra cuộc mít tinh với sự tham gia của hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp Nhân dân, chờ đón sự ra đời của chế độ mới - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong không khí vui mừng, phấn khởi, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Bản Tuyên ngôn độc lập.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Tuyên ngôn độc lập như một lời “tuyên bố” đến toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Ngày 2-9-1945 đã đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như một mốc son chói lọi nhất khẳng định quyền độc lập, tự do của Nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản. Bản Tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời chính là văn kiện khẳng định và kết đọng giá trị truyền thống yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tư tưởng nhân loại về quyền con người, quyền dân tộc. Không chỉ vậy, Tuyên ngôn độc lập còn đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, là ngọn đuốc soi sáng và cổ vũ con đường cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới lên tầm cao mới.

Những giá trị dân chủ, tự do, công bằng vọng vang từ ngày Quốc khánh 2-9 đang tiếp sức cho dân tộc Việt Nam đi tới với niềm tin vững chắc. Từ một nước đói nghèo, Việt Nam đã và đang vươn lên mạnh mẽ, được bạn bè thế giới mến phục, coi là biểu tượng của sự ổn định xã hội, tinh thần chiến thắng đói nghèo, đề cao nhân nghĩa và có uy tín trên trường quốc tế trong thế kỷ XXI. Những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân Việt Nam.

Giá trị đối với việc xây dựng khát vọng, lý tưởng cho thế hệ trẻ Thanh Hoá

Ngày nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống của thế hệ trẻ Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng, thấm nhuần những bài học lịch sử của ngày Quốc khánh 2-9, tuổi trẻ Thanh Hoá tiếp tục “rèn đức, luyện tài”, “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”, tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh, nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc. Trên khắp cả tỉnh, các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên khởi nghiệp trong học tập, lao động, công tác, có ý thức lập thân, lập nghiệp; mong muốn được cống hiến cho đất nước, cho quê hương... Đây thực sự là lực lượng xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ quê hương, đất nước, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn trăn trở bởi một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, ít say mê lao động, thiếu năng động, sáng tạo, sống thực dụng, xa rời truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thậm chí có người vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự, có người sa vào con đường nghiện ngập ma túy…

Thế hệ trẻ Thanh Hoá hiện nay được tiếp cận với nhiều luồng tư tưởng mới trong sự phát triển, ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tác động trực tiếp đến tư tưởng, suy nghĩ của thanh niên theo cả hai hướng tiêu cực và tích cực. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, làm cho một bộ phận nhỏ thanh niên mất phương hướng, hoang mang, mơ hồ, hoài nghi về chế độ.

Vì vậy, việc giáo dục những giá trị, ý nghĩa cách mạng của ngày Quốc khánh 2-9 đối với thế hệ trẻ sẽ góp phần hình thành và bồi đắp khát vọng xây dựng quê hương, đất nước cho thanh niên Thanh Hoá, xây dựng nhân sinh quan và quan điểm sống tích cực, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Một khi đã thấm nhuần những bài học của lịch sử, thế hệ trẻ sẽ có thêm động lực nội sinh để tự tin tiến bước, cống hiến sức lực, trí tuệ của mình vào thực hiện mục tiêu xuyên suốt là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nghiên cứu, học tập những ý nghĩa tốt đẹp của Quốc khánh 2-9 còn vừa là bổn phận, vừa là tình cảm với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì hòa bình, hạnh phúc và độc lập dân tộc. Thanh niên phải là những người xung kích đem “dòng chảy” truyền thống, hào khí anh hùng của dân tộc mãi mãi nhịp bước cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Thanh Hóa hôm nay. Từ nhận thức sâu sắc về những bài học lịch sử để dần hình thành cho đội ngũ thanh niên khát vọng được cống hiến, đem tài sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Chính vì vậy, mỗi thanh niên cần tích cực chủ động nghiên cứu các nội dung về Bản Tuyên ngôn độc lập và ý nghĩa sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Qua đó, hiểu đúng giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên khởi nghiệp”...

Với lòng nhiệt huyết cùng ý chí, khát vọng cống hiến cho đời, thế hệ trẻ Thanh Hoá sẽ xây dựng quê hương Thanh Hoá phồn vinh và hạnh phúc, sớm trở nên một tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Tất Thành