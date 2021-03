Cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng ở huyện Như Xuân:

Vẫn còn nhiều khó khăn

Trong 5 năm, từ 2016 đến 2020, huyện Như Xuân có 92 người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Việc khai báo, đăng ký cai nghiện và lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được địa phương thực hiện đầy đủ, bảo đảm đúng quy định.

Hiện đã có 42/92 người được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện. Có được kết quả trên, cấp ủy, chính quyền huyện Như Xuân đã chỉ đạo sát sao và đưa công tác phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy nói riêng vào các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, chú trọng xây dựng các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai; xã hội hóa công tác cai nghiện; phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ, quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy; đẩy mạnh công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Hiện trên địa bàn huyện có 6/16 xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy; 16/16 xã, thị trấn thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy...

Song song với các giải pháp cai nghiện, phòng ngừa, huyện Như Xuân chỉ đạo Công an huyện thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài. Hằng năm, Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn điều tra, rà soát, theo dõi, nắm bắt tình hình, cập nhật, lập danh sách các đối tượng liên quan đến ma túy, để chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm, đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy... Trong năm 2020, Công an huyện Như Xuân đã phá thành công nhiều vụ án liên quan đến ma túy. Điển hình là ngày 30-10-2020 đã phá thành công Chuyên án bí số 920N; bắt, khởi tố Nguyễn Văn Nhất (sinh năm 1969 ở thôn Đồng Tâm, xã Thượng Ninh) về tội mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2,157g heroin và 0,61g ma túy đá. Ngày 5-10-2020 phá thành công Chuyên án bí số 420N; bắt, khởi tố Đinh Ngọc Tuyên (sinh năm 1973 ở thôn 8, xã Xuân Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 3,001g heroin. Trước đó, vào ngày 6-1-2020 cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã bắt, khởi tố Trần Thị Hương (sinh năm 1968 ở thôn Sim, xã Xuân Bình) về tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 7,85g heroin...

Tuy đã đạt được một số kết quả trong công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy, song công tác đấu tranh tội phạm vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là tội phạm về ma túy. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch liên quan đến ma túy và cai nghiện ma túy của tỉnh, của huyện đến các xã, thị trấn và các tầng lớp Nhân dân chưa đồng bộ, chưa đầy đủ; một số đơn vị triển khai chưa kịp thời. Công tác đấu mối, phối hợp tổ chức thực hiện giữa các ngành chức năng chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và Nhân dân về đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung, công tác phòng, chống ma túy nói riêng còn hạn chế. Công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng chưa thật sự hiệu quả và thiếu bền vững. Kinh phí cho các hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn...

Theo Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và chức vụ huyện Như Xuân Lê Anh Tuấn, việc tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng không hề đơn giản nên rất khó có hiệu quả. Bởi về nguyên tắc, cai nghiện là việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý, xã hội, y tế mang tính chuyên môn kỹ thuật và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người. Do đó, cần phải do các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện. Trong khi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, kể cả đội ngũ y, bác sĩ ở xã, thị trấn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định; các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng còn ít...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai, thời gian tới, huyện Như Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của tệ nạn ma túy, từ đó chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống loại tệ nạn xã hội này. Các hình thức tuyên truyền chủ yếu là lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Xây dựng xã, thị trấn không có tệ nạn xã hội”. Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung, ma túy nói riêng. Phát động phong trào toàn dân phát hiện, vận động người nghiện ma túy và gia đình tự khai báo, tố giác. Thường xuyên thực hiện khảo sát thống kê, cập nhật để nắm chắc số lượng và diễn biến tình hình người nghiện trên địa bàn để theo dõi, quản lý. Huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy sau cai...

Mai Phương