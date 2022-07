Tuần tra lúc nửa đêm, Công an kịp thời cứu người trôi dạt trên biển

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, Tổ quản lý trật tự du lịch số 2, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn đã kịp thời phát hiện và tổ chức sơ cứu, cứu kịp thời một phụ nữ trôi dạt trên biển.

Hiện tại người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch, đang được các y, bác sĩ tiếp tục điều trị.

Theo đó, vào khoảng 23h00 ngày 7-7-2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự dọc bãi biển Sầm Sơn, Tổ quản lý trật tự du lịch số 2, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn do đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng Công an phường Trường Sơn cùng 3 thành viên trong tổ phát hiện một người phụ nữ nằm úp, trôi dạt trên mặt nước.

Lập tức đồng chí Thuận cùng các thành viên trong tổ đã nhanh chóng chạy xuống vớt người phụ nữ lên bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu. Khi thấy người phụ nữ có biểu hiện thở trở lại, tổ công tác đã cùng người dân huy động phương tiện đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn cấp cứu.

Do được cấp cứu kịp thời và sự chăm sóc tận tình, trách nhiệm của các y, bác sĩ, đến sáng ngày 8-7, người phụ nữ trên đã dần qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận, Phó trưởng Công an phường Trường Sơn cho biết: Để bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bãi biển Sầm Sơn, UBND TP Sầm Sơn đã thành lập các Tổ quản lý trật tự du lịch biển. Lực lượng này có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự 24/24 giờ hàng ngày tại khu vực được phân công.

ĐÌnh Hợp