Trực tiếp về cơ sở cấp căn cước công dân cho học sinh

Từ đầu tháng 3-2023 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Sơn và Công an huyên Như Thanh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thường xuyên bám cơ sở, nhất là các xã xa trung tâm để cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) và hướng dẫn kích hoạt mã định danh điện tử lưu động cho người dân, nhất là cho công dân thuộc nhóm đối tượng ưu tiên sinh năm 2005 và 2008...

Công an huyện Như Thanh làm thêm ngoài giờ thứ 7, chủ nhật để cấp thẻ CCCD cho học sinh.

Là địa bàn miền núi có nhiều đơn vị cấp xã xa trung tâm nên Công an huyện Như Thanh đã có nhiều giải pháp và cách làm hay trong công tác cấp thẻ CCCD và tích hợp mã định danh cho công dân, nhất là đối với học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 và thi THPT Quốc gia năm 2023... Với mục tiêu hoàn thành việc cấp thẻ CCCD và tài khoản định danh điện tử cho nhóm đối tượng ưu tiên trước ngày 30/3, Công an huyện Như Thanh đã huy động lực lượng thành lập các tổ làm CCCD lưu động về tận các xã, trường học... tổ chức làm thêm ngoài giờ hành chính, ngày thứ 7, Chủ nhật.

Với tinh thần chủ động, tích cực, sẵn sàng phục vụ Nhân dân, đến nay Công an huyện đã tổ chức hơn 20 lượt tổ làm CCCD, tích hợp định danh điện tử VNeID tại 10/13 xã, thị trấn. Qua đó, đã cấp hơn 5.000 CCCD và kích hoạt 1.300 định danh điện tử cho nhóm học sinh có các năm sinh 2004, 2005, 2007, 2008.

Trong quá trình thực hiện, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an huyện Như Thanh đã phối hợp với các nhà trường bố trí phương tiện xe ô tô đưa đón số học sinh ở các xã xa trung tâm đến địa điểm làm CCCD, bảo đảm100% học sinh trong diện ưu tiên được làm CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và thi THPT Quốc gia năm 2023.

Công an huyện Đông Sơn hướng dẫn học sinh kích hoạt mã định danh điện tử VNeID.

Cũng như Công an huyện Như Thanh, trong những ngày này, tại trụ sở Công an xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, mặc dù thời tiết đầu hè khá oi bức, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính Công an huyện Đông Sơn vẫn mải miết chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận và làm các thủ tục cấp thẻ CCCD và kích hoạt mã định danh điện tử cho học sinh.

Do đã được tuyên truyền, hướng dẫn từ trước, nên ngay sau khi học xong tiết cuối cùng, 127 học sinh Trường THCS xã Đông Hoàng đã nhanh chóng có mặt tại điểm làm thẻ CCCD lưu động do Công an huyện Đông Sơn tổ chức. Tại đây, các em được cán bộ, chiến sĩ Công an hướng dẫn tận tình, chu đáo các bước làm thủ tục CCCD và kích hoạt mã định danh.

Em Lê Thị Phương Anh, lớp 9A, Trường THCS xã Đông Hoàng cho biết “Cháu thấy thủ tục thực hiện cấp căn cước công dân khá đơn giản, nhanh gọn, thời gian cũng chỉ khoảng 5-10 phút là xong. Các chú Công an hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Được làm CCCD cháu sẽ sử dụng để hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022- 2023”.

Do số lượng học sinh đông nên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Sơn phải làm việc liên tục, không có phút nghỉ tay. Thiếu tá Nguyễn Đăng Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết: Với phương châm "Không để ai phải ra về mà chưa làm được thủ tục”, anh em trong Đội đã rất tập trung, tranh thủ từng phút, từng giây để làm thủ tục cho các em học sinh... Đã hơn 1 tháng nay, thường thì cứ 8 giờ tối, các anh em mới được nghỉ. Mặc dù vất vả nhưng ai cũng vui vì đã giúp được cho các em có được các thủ tục cần thiết để tham dự kỳ thi sắp tới.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Đông Sơn có hơn 1.543 học sinh trong độ tuổi đủ điều kiện cấp thẻ CCCD. Hiện nay, Công an huyện đã thành lập 2 tổ cấp CCCD lưu động đồng loạt triển khai ở 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Lúc cao điểm CBCS sẵn sàng làm cả ngày thứ 7, chủ nhật để đảm bảo cấp thẻ căn cước cho học sinh.

Mai Hà