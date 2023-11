Thôn thông minh giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống

Từ khi xây dựng thôn thông minh, xã Định Hưng (Yên Định) đã xây dựng được nhiều mô hình công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiệu quả, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hệ thống camera được lắp đặt tại các trục đường chính, giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Duyên Hy được giữ vững.

Gần 1 năm triển khai, thực hiện thôn thông minh đã đem lại nhiều thuận lợi cho người dân thôn Duyên Hy. Đến nay đa số người dân trong thôn đã có tài khoản định danh điện tử và biết sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập thực hiện dịch vụ công; 82% người dân trong độ tuổi lao động ở thôn có tài khoản thanh toán điện tử có thể thanh toán được các dịch vụ thiết yếu...

Bí thư chi bộ thôn Duyên Hy, Bùi Trung Thành cho biết: “Để có được kết quả trên, thôn đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn, phân công trách nhiệm đến từng thành viên để tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu và đồng hành trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thôn thông minh. Thôn cũng thành lập nhóm zalo chung, trong đó có thành viên của các hộ dân tham gia. Mọi công việc trước khi được triển khai, cán bộ thôn đều thông báo vào nhóm zalo để mọi người biết, bàn bạc và đi đến thống nhất thực hiện. Đồng thời qua đó cũng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Với cách làm bài bản, linh hoạt, đặc biệt là huy động được sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, đến nay thôn Duyên Hy đã cơ bản xây dựng hoàn thiện các tiêu chí thôn thông minh. Toàn thôn có trên 90% hộ dân lắp đặt và sử dụng wifi, quét mã QR, nhà văn hóa thôn đã được kết nối wifi để phục vụ người dân truy cập, tìm hiểu thông tin về lịch sử truyền thống của thôn; các di tích lịch sử; điện thoại và địa chỉ của từng hộ dân trong thôn. 100% người dân dùng điện thoại thông minh tích hợp nhiều ứng dụng của các ngân hàng để chuyển khoản, quyét mã QR trong giao dịch thanh toán. Bên cạnh đó, Nhân dân cũng đóng góp để mua thêm 30 mắt camera trị giá gần 150 triệu đồng lắp ở các trục đường chính được tích hợp với tivi thông minh, góp phần giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn luôn được giữ vững. Đồng thời lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ứng dụng công nghệ số để bật, tắt tự động...

Cùng với thôn Duyên Hy, các thôn Hổ Thôn, Vệ Thôn, Đồng Tình từ khi triển khai, thực hiện thôn thông minh đã góp phần đổi thay nhiều mặt đời sống của người dân trong xã. Chủ tịch UBND xã Định Hưng, Lê Văn Cường, cho biết: Xây dựng mô hình thôn thông minh là một trong 4 tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu. Với mục tiêu phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024, thời gian qua xã đã thực hiện đồng loạt tại 4/4 thôn. Để thực hiện có hiệu quả, xã đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã và 4 tổ hỗ trợ công nghệ số cộng đồng ở các thôn để tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện.

Nổi bật là mô hình nhóm zalo từ cán bộ thôn đến người dân và các hộ trong thôn. Xã xây dựng nhóm zalo tương tác từ cán bộ xã đến cán bộ thôn, đồng thời mỗi thôn có 1 nhóm zalo tương tác từ cán bộ thôn đến Nhân dân trong thôn và mỗi hộ dân trong thôn đều có ít nhất 1 người tham gia nhóm zalo. Từ đó, người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị đến cán bộ thôn và cán bộ xã cũng như các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn một cách nhanh nhất và giúp giải quyết phản ánh, kiến nghị của Nhân dân nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Từ đó góp phần làm tăng thêm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Với mô hình camera an ninh kết hợp đài truyền thanh, các thôn đã huy động Nhân dân đóng góp và các nguồn lực khác để xây dựng cột phát thanh và lắp camera ở các ngõ xóm, điểm công cộng, các điểm trung tâm của thôn. Hệ thống máy chủ camera được đặt ở nhà văn hóa và cài đặt vào điện thoại của cán bộ thôn, vì vậy khi phát hiện vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, môi trường... cán bộ thôn dùng loa truyền thanh thông báo và yêu cầu khắc phục vi phạm hoặc chụp lại hình ảnh vi phạm gửi lên nhóm zalo chung của thôn để nhắc nhở và yêu cầu khắc phục. Trong trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền thì chụp lại hình ảnh vi phạm gửi báo cáo UBND xã hoặc công an xã để xử lý kịp thời. Từ hoạt động của mô hình đã giúp người dân nêu cao ý thức phòng chống tội phạm và giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, vi phạm an ninh trật tư, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường...

Bên cạnh đó, nhiều mô hình mã QR giới thiệu di tích lịch sử, địa chỉ, thông tin các hộ ở từng ngõ xóm đã giúp cho việc liên hệ công tác và tra cứu thông tin các hộ trong thôn. Xã cũng phối hợp đưa các sản phẩm nông sản, sản phẩm truyền thống lên sàn thương mại điện tử, như: gạo, sản phẩm OCOP 3 sao nước uống tinh khiết Full Life, đồ gỗ truyền thống...

Việc hoàn thiện xây dựng thôn thông minh, không chỉ góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân, mà còn là tiền đề quan trọng để xã Định Hưng phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

Bài và ảnh: Trung Hiếu