Thời tiết nóng hầm hập, người lao động vất vả mưu sinh

Những ngày này, thời tiết tại Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng, có thời điểm nắng nóng gay gắt. Thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều người lao động mưu sinh dưới trời nắng nóng càng thêm vất vả.

Ghi nhận tại tại TP Thanh Hóa trưa nay (20-6), nhiệt độ ngoài trời đã có lúc lên tới 38-39 độ C. Trời không có gió, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên, không khí oi bức càng thêm ngột ngạt.

Nhiều người ra đường phải bịt kín để tránh tiếp xúc với cái nắng như đổ lửa.

Không chỉ phụ nữ, nhiều nam thanh niên cũng phải trùm khăn, đội mũ có kính kín mít khi ra đường.

Để đối phó với nắng nóng, người dân dùng đủ mọi thứ để phủ lên những chiếc xe để ngoài trời. Anh Nguyễn Đức Hiệp chia sẻ, thời tiết nắng nóng những người làm bảo vệ như chúng tôi càng thêm vất vả.

Giữa trời nắng nóng, nhiều người vẫn phải vất vả mưu sinh.

Những gốc cây là nơi dừng nghỉ “”lý tưởng“” nhất trong những ngày mặt đường hầm hập như “chảo lửa”.

Trên đường Quang Trung (TP Thanh Hóa), một nhóm công nhân đang làm công việc kéo dây cáp, họ tâm sự, nghề xây dựng, kéo dây của chúng tôi vừa vất vả vừa tốn sức, gặp nắng nóng thì mệt không gì bằng.

Với những người phải lao động mưu sinh ngoài đường, làm các công việc như bán hàng rong, xe ôm, thu mua phế liệu... công việc của họ vốn vất vả, nay còn khó khăn, chật vật hơn rất nhiều dưới cái nắng tháng 6 khắc nghiệt.

Nghề giao hàng cũng vất vả, vào những giờ cao điểm nắng nóng là giờ nghỉ của những nhân viên, người lao động, khi đó cũng là lúc những người làm nghề giao hàng nhanh bận rộn nhất, họ phải chạy xe dưới trời nắng để kịp phục vụ khách hàng.

Do trời nắng nóng, người dân hạn chế ra đường, người đi đường thì cố chọn những nơi có bóng râm để tránh bớt tác hại của nắng nóng.

Nhiều tài xế xe ôm tìm đến bóng cây để nghỉ ngơi tránh nắng.

Thời tiết nắng nóng còn có thể kéo dài trong vài ngày tới. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người dân khi ra đường nên trang bị áo chống nắng, khẩu trang, kính mát… để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Hoàng Đông