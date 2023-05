Thị xã Nghi Sơn nâng cao kiến thức PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng nòng cốt

Vừa qua, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng tuyên tuyền về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho lực lượng nòng cốt trong công tác tuyền truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã năm 2023.

Thực hành PCCC.

Tại lớp tập huấn, 331 học viên là đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường; Chỉ huy, cán bộ Công an cấp xã, phường phụ trách công tác PCCC; Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn 31 xã, phường đã được Chỉ huy Đội Công tác phòng cháy Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thị xã Nghi Sơn truyền đạt một số nội dung liên quan đến công tác PCCC và CNCH đối với hộ gia đình, trách nhiệm của hộ gia đình trong công tác PCCC và CNCH, điều kiện an toàn PCCC đối với hộ gia đình và khu dân cư; một số kiến thức về PCCC; nguyên nhân, điều kiện gây cháy, phương pháp PCCC; một số kỹ năng về cứu nạn, cứu hộ và thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Thực hành xử lý tình huống PCCC.

Thông qua tập huấn nhằm quán triệt nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, nhằm thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức, phương pháp lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương và người dân trên địa bàn thị xã trong công tác PCCC.

Hướng dẫn các kỹ năng trong phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, phát huy hiệu quả của hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCC: Lực lượng trong dân, phương tiện trong dân, hậu cần trong dân và chỉ huy trong dân.

Sỹ Thành - Xuân Lượng