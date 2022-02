Thêm 1 người tử vong do đốt than sưởi ấm trong phòng ngủ

Thêm một người vừa tử vong, một người nguy kịch trên địa bàn huyện Quảng Xương do đốt than củi để sưởi ấm trong phòng ngủ.

Cụ thể, tối 8-2-2022, do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp bà Phạm Thị Duyên (sinh năm 1963) cùng chồng là Lê Văn Tình (sinh năm 1964) đều trú tại phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong đã đốt than củi để sưởi ấm, chậu than được đặt trong phòng ngủ, đóng kín cửa.

Đến sáng 9-2, người thân không thấy vợ chồng bà Duyên ra khỏi phòng nên đã vào kiểm tra thì phát hiện ông Tình đã tử vong, còn bà Duyên rơi vào tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tiên lượng xấu.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân bị ngạt khí CO2 do đốt than trong phòng ngủ kín. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Quảng Xương đã đến thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng, UBND thị trấn Tân Phong hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trước đó, vào đêm mùng 3-2-2022 (tức ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần) bà Trần Thị Chí (sinh năm 1957 ở thôn Điền, xã Quảng Nham) cũng đã đốt than hoa trong phòng kín sưởi ấm để ngủ. Ngủ cùng bà Chí còn có con gái là chị Dương Thị Pha sinh năm 1982 và 2 cháu Đặng Duy Anh sinh năm 2010 và Đặng Tuấn Tú sinh năm 2013, đều là con chị Pha. Đến sáng ngày mùng 4 người thân không thấy bà Chí cùng mẹ con chị Pha dậy như bình thường, nên vào phòng gọi thì phát hiện bà Chí cùng cháu Tú đã tử vong. Chị Pha và cháu Anh hôn mê nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Văn Chinh