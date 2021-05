Thanh Hóa đạt chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Với tinh thần, trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ Nhân dân, đến chiều 28-5, Công an Thanh Hóa đã đạt chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho gần 2,4 triệu người, theo chỉ tiêu của Bộ Công an giao.

Cán bộ, chiến sĩ Công an hướng dẫn người dân làm căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Trung tá Lê Thị Quỳnh Hương, Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, Công an Thanh Hoá đã triển khai đồng bộ tới cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và 27/27 đơn vị công an các địa phương trên toàn tỉnh, thực hiện cấp CCCD cho người dân để đáp ứng lộ trình Bộ Công an giao cho công an tỉnh Thanh Hoá.

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi CCCD gắn chíp điện tử, lực lượng công an đã tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sỹ, chia tổ, phân ca tiếp nhận và thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp cho công dân liên tục từ 6h hôm trước đến 2-3h ngày hôm sau, kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ với phương châm “Làm hết việc, chứ không hết giờ”. Trong đó, có một số đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tổ chức, vận động Nhân dân như: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội với khẩu hiệu hành động “Nghiêm túc lắng nghe, nhiệt tình chia sẻ, tận tâm phục vụ, khôn khéo xử lý”. Công an TP Thanh Hóa phân công lực lượng chịu trách nhiệm từng khu phố; thường xuyên tổ chức họp “nóng” giữa các lực lượng để rút kinh nghiệm; giao cảnh sát khu vực thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cơ sở, đến từng hộ dân để vận động, phát phiếu, hẹn giờ. Công an các huyện Thường Xuân, Quảng Xương, Lang Chánh, Thọ Xuân đã tranh thủ sự vào cuộc của bí thư chi bộ, chủ tịch xã, thị trấn huy động nguồn lực, bố trí phương tiện đề nghị chính quyền xã, thôn, bản cùng lực lượng công an đưa người dân đến nơi cấp CCCD vào thời gian đêm muộn; phân loại đặc điểm dân cư dễ làm trước, khó làm sau…

Cùng với đó, lực lượng công an đã thành lập các đoàn kiểm tra để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các sự cố phát sinh cho các đơn vị (24/24h/ngày); nghiên cứu, xây dựng những cách làm sáng tạo, khoa học để nâng cao hiệu quả công tác cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, còn sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, thiết lập các fanpage riêng của các đơn vị để thông báo về thời gian, địa điểm cấp CCCD. Chỉ đạo lực lượng công an cơ sở thu thập, rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin của công dân, đảm bảo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” để khi đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân thông tin chính xác tuyệt đối. Xây dựng phương pháp “dân vận”; tổ chức phân công lực lượng chịu trách nhiệm từng khu dân cư; thường xuyên tổ chức họp “nóng” giữa các lực lượng để rút kinh nghiệm. Rà soát nhân khẩu trong diện cấp CCCD vắng mặt khỏi nơi cư trú để phối hợp, xác minh, trao đổi thông tin, xây dựng phương án tổ chức cấp CCCD để thu nhận triệt để.

Để đẩy nhanh tiến độ, từ ngày 21-5-2021, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã đồng loạt ra quân triển khai mô hình xe lưu động cấp CCCD gắn chíp điện tử. Theo đó, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đều tổ chức 1 xe ô tô lưu động, đi xuống tận các nhà máy, xí nghiệp; các địa bàn vùng sâu, vùng xa để phục vụ người dân làm CCCD gắn chip điện tử.

Với việc đã hoàn thành chỉ tiêu việc cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử do Bộ Công an giao, lực lượng Công an Thanh Hóa sẽ tăng cường cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị “chi viện” cho tỉnh Thái Bình theo đúng kế hoạch của Bộ Công an để hoàn thành việc cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chíp trên toàn quốc.

Quốc Hương