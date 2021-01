“Tết Sum vầy - kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động huyện Yên Định

Tại Công Ty TNHH Dệt Kim Jasan Thanh Hoá, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Định vừa tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - kết nối yêu thương” năm 2021 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao quà cho người lao động khó khăn.

Tham dự chương trình có đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo huyện Yên Định, các Công đoàn cơ sở và đông đảo đoàn viên, NLĐ.

Với chức năng chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, trong những năm qua, LĐLĐ huyện Yên Định đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình về an sinh xã hội và phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, trong đó trọng tâm là Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Tháng an toàn vệ sinh lao động”, “Mái ấm Công đoàn”; vận động ủng hộ các gia đình đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lụt...

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong huyện đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, an toàn vệ sinh lao động và các chế độ, chính sách cơ bản khác cho đoàn viên, NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh biểu dương những nỗ lực, phấn đấu trong lao động, sản xuất của đoàn viên, NLĐ toàn huyện; đồng thời khẳng định các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn và NLĐ.

“Tết Sum vầy - kết nối yêu thương” năm 2021 là một trong những chuỗi hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn hướng đến đến đội ngũ công nhân lao động, nhất là những công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh.

Đây là dịp để các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay cùng với tổ chức Công đoàn dành những suất quà có ý nghĩa để động viên tinh thần giúp NLĐ có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống để an tâm lao động sản xuất.

Đông đảo đoàn viên, người lao động tham dự chương trình.

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và huyện Yên Định đã trao 139 suất quà, với giá trị gần 80 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thanh Huê