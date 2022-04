Tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo và cập nhật thông tin công tác tôn giáo năm 2022

Ngày 7-4, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với UBND huyện Mường Lát đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo và cập nhật tình hình tôn giáo năm 2022 cho cán bộ công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Mường Lát.

Đồng chí Bùi Huy Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nôi vụ, Phòng trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh, Phòng PA02 (An ninh nội địa) Công an tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện Mường Lát, Công an huyện, Chỉ huy các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Mường Lát và cán bộ công chức làm công tác tôn giáo, dân tộc cấp huyện, cấp xã.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu được nghe báo cáo viên của Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu các chuyên đề về quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; Khái quát tình hình tôn giáo tỉnh Thanh Hóa; Một số nội dung trong công tác vận động quần chúng, chức sắc, tín đồ tôn giáo; Một số nội dung cụ thể về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Báo cáo viên Hồ Việt Anh, Trưởng ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh giới thiệu các chuyên đề tại Hội nghị.

Đại tá Phan Đình Thuấn, Trưởng phòng Trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa giới thiệu các chuyên đề tại Hội nghị.

Báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu chuyên đề “Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới”; “Tình hình an ninh - trật tự trên tuyến biên giới phía tây tỉnh Thanh Hóa”…

Báo cáo viên Ban Tôn giáo tỉnh phổ biến pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, các lực lượng Công an huyện, Công an xã, Bộ đội Biên phòng trực tiếp làm công tác tôn giáo nắm bắt được những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo; nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đoàn liên ngành kiểm tra sinh hoạt tại điểm nhóm.

Trước đó, Đoàn liên ngành Ban Tôn giáo, Phòng PA02 Công an tỉnh, Phòng Trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các trưởng nhóm tín đồ tại xã Nhi Sơn; Kiểm tra tình hình sinh hoạt của 2 điểm nhóm tại xã Pù Nhi.

Đoàn Liên ngành và đại diện lãnh đạo huyện Mường Lát trao tặng 250 lá cờ Tổ quốc cho Ban đại diện Tin lành Việt Nam (Miền Bắc).

Đoàn cũng đã trao tặng 250 lá cờ tổ quốc cho Ban đại diện Tin lành Việt Nam (Miền Bắc) tỉnh Thanh Hóa và các điểm nhóm Tin lành trên địa bàn huyện Mường Lát.

Tiến Đông