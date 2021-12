Tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới gắn với phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và các loại tội phạm dịp cuối năm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đã tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 37,376 km đường biên giới, với 12 vị trí/15 mốc quốc giới, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, đảm bảo an ninh trật tự xã địa bàn bàn gồm Sơn Thủy, Na Mèo (huyện Quan Sơn). Đối diện với địa bàn là huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDC Nhân dân Lào. Thời gian qua, Đồn quản lý chặt chẽ hệ thống đường biên, mốc quốc giới, duy trì thực hiện nghiêm túc Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Lào, Nghị định 34, 112 của Chính phủ về quy chế biên giới, cửa khẩu.

Năm 2021, đơn vị đã tổ chức được 10 lần/92 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới và địa bàn trọng điểm, trong đó phối hợp với Đại đội 215 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn tổ chức tuần tra song phương được 6 lần/72 lượt CBCS tham gia. Tuần tra đơn phường được 17 lần/126 lượt CBCS tham gia. (Ảnh: Tư liệu)

Từ việc tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng bộ đội biên phòng, đường biên, mốc quốc giới luôn ổn định, an toàn về người và vũ khí trang bị, chưa phát hiện dấu hiệu xâm phạm đường biên giới, cột mốc, xâm canh, xâm cư và các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Đồn cũng đã gắn nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển tốt diện tích rừng phòng hộ được Nhà nước giao quản lý, không để xảy cháy rừng, chặt phá rừng làm nương rẫy và khai thác lâm sản trái phép. Năm 2021, tổ chức tuyên truyền được 28 buổi/336 lượt người tham gia.

Đồn cũng làm tốt công tác nắm, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với chính quyền 2 xã Sơn Thủy, Na Mèo làm tốt công tác phát hiện, tổ chức cách ly các trường hợp F1, F2, F3 trong địa bàn không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đến nay trên địa bàn 2 xã không có trường hợp lây nhiễm.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đã tích cực, chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch và đảm bảo hậu cần cho đơn vị thực hiện “nhiệm vụ vụ kép”, vừa bảo vệ biên giới vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Đồn xây dựng 7 chốt, trạm phòng chống dịch trên biên giới, Tổ chức tăng gia, chăn nuôi đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ đảm bảo phục vụ đời sống CBCS.

100% chốt, trạm đã bảo đảm tự túc rau xanh, 50% thịt các loại, chủ động bảo đảm được lượng lương thực hàng ngày và khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn chỉ đạo lực lượng địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương 2 xã thường xuyên nắm diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nắm chắc tình hình người lao động về từ vùng dịch, tham mưu cho địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, biện pháp về cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phát trên loa truyền thanh của các bản ở 2 xã.

Năm 2021, Đồn đã trao đổi tình hình với lực lượng công an, quân sự huyện Viêng Xay và công an CKQT Nậm Sôi, tặng 7.000 khẩu trang, 45 chai nước sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm phòng, chống COVID 19 (trị giá hơn 10 triệu đồng) cho Đại đội 215, Công an huyện Viêng Xay, Trung đội 3 Lán Thoong, Công an CKQT Nậm Xôi. (Ảnh: Tư liệu)

Trung tá Dương Thế Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo cho biết: Đơn vị tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn địa bàn, hệ thống đường biên, mốc quốc giới; chống các hoạt động xâm nhập, di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn, gắn hoạt động bảo vệ TTXH, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia với bảo vệ an ninh rừng, PCCCR đạt hiệu quả. Tích cực chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy, XNC trái pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Duy trì nghiêm 7 chốt, trạm cố định phòng chống dịch trên các đường mòn biên giới, ngăn chặn kịp thời hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông