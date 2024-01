Tăng cường đấu tranh với tội phạm về pháo nổ

Xác định cuối năm là thời điểm các đối tượng buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo sẽ tìm mọi cách đưa hàng vào thị trường trong nước tiêu thụ, lực lượng công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng tàng trữ, buôn bán, vận chuyển các loại pháo trái phép.

Lực lượng công an kiểm tra số thuốc pháo bị bắt giữ.

Theo đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã hội tăng cường công tác tuyên truyền cũng như các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép. Ngoài ra, tập trung tăng cường lực lượng đến các địa bàn trọng điểm phối hợp với chính quyền, lực lượng nòng cốt ở cơ sở tổ chức chốt điểm, chốt chặn, tuần tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tổ chức cho người dân ký cam kết không sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo, thuốc nổ trái phép; mở các điểm tiếp nhận để người dân tự giác giao nộp pháo, thuốc nổ. Cùng với đó, tăng cường gọi hỏi, răn đe đối với các đối tượng có nguy cơ cao về hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân và triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, lập án đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm khắc với các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo nổ.

Do chủ động triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh xử lý, nên chỉ tính từ tháng 11/2023 đến nay, các lực lượng công an trong tỉnh đã bắt, xử lý trên 40 vụ, 87 đối tượng liên quan đến pháo, thu giữ gần 1.000 kg pháo các loại và nhiều tang vật, phương tiện khác có liên quan. Điển hình, ngày 4/12/2023, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây buôn bán pháo nổ có thủ đoạn trao đổi, liên lạc qua nhóm Telegram kín trên internet. Trong đó, 5 đối tượng cư trú tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Hòa Bình, TP Hà Nội, Phú Thọ. Quá trình truy bắt, khám xét, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ 70kg pháo nổ các loại, 20kg thuốc pháo. Các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2023 đến nay đã nhập lậu pháo từ Trung Quốc về Việt Nam và bán ra thị trường hơn 5 tấn pháo nổ các loại. Tiếp đó, ngày 8/12/2023, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán pháo hoa giả nhãn hiệu của Bộ Quốc phòng do Trịnh Đức Anh, sinh năm 1987, trú tại khu đô thị Việt Hưng, phường Long Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội cầm đầu. Các đối tượng còn lại cư trú tại tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, TP Hà Nội. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 500 giàn pháo hoa các loại tổng trọng lượng 600kg và nhiều thành phần công cụ sản xuất pháo hoa, hơn 50.000 tem nhãn giả pháo hoa của Bộ Quốc phòng và nhiều vật chứng khác. Trước đó, ngày 29/11/2023, qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an huyện Nông Cống đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Anh, sinh năm 1985 ở xã Tân Phúc (Nông Cống) đang tàng trữ trái phép 29kg pháo nổ. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1985 và Hoàng Xuân Thành, sinh năm 1991 đều ở xã Tân Phúc (Nông Cống). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Xuân Thành, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ tại tầng hầm bí mật phía sau nhà Thành có nhiều đồ vật liên quan đến việc sản xuất pháo gồm: 54,8kg các loại chất bột tạo màu cho pháo; 10kg các hạt tạo màu cho pháo đã hoàn thiện; 2,2kg thuốc nổ; 7kg ống pháo bằng giấy; 2 thiết bị làm hạt tạo màu cho pháo và làm dây cháy chậm cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan dùng cho việc sản xuất pháo...

Theo quy định, việc sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép sẽ bị xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Riêng vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo, nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Đặc biệt, theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017), hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép có thể bị phạt tù về tội gây rối trật tự công cộng với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Với quyết tâm không để xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép trong dịp tết, đặc biệt là trong đêm giao thừa, lực lượng công an Thanh Hóa từ tỉnh đến cơ sở đang triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức chốt chặn tại các “điểm nóng”, điểm nghi vấn tập kết, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo thì báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để được xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương