Phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch COVID-19 cho đoàn viên thanh niên

Sáng 24-1, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh phối hợp tổ chức diễn đàn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch COVID-19 cho đoàn viên thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh diễn đàn

Tham gia diễn đàn, hơn 200 đoàn viên thanh niên Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã được lãnh đạo, báo cáo viên đến từ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trực tiếp truyền đạt các chuyên đề về: Ngộ độc thực phẩm, phương pháp lý và khai báo khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam, các biện pháp phòng, tránh trong tình hình mới. Đồng thời, được giao lưu hỏi-đáp những tình huống thực tế xảy ra trong cuộc sống, phương pháp xử lý tình huống bị ngộ độc, các biện pháp phòng, tránh dịch COVID-19…

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đoàn viên thanh niên về thực phẩm an toàn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch COVID-19, qua đó để mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là những hạt nhân tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất vệ sinh, an toàn thực phẩm, đồng thời thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhất là vào các dịp lễ, Tết.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ra mắt các Đội thanh niên xung kích bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Lê Phượng