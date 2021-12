Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVIII

Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII đã cơ bản hoàn thành. Các hoạt động tuyên truyền trực quan được đẩy mạnh nhằm thông tin rộng rãi về ngày hội lớn của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh.

Hội LHPN tỉnh đã trưng bày gần 300 bức ảnh tại Triển lãm “Phụ nữ Thanh Hóa - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai” tại Trung tâm hội nghị 25B, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ tỉnh Thanh, sự trưởng thành và đóng góp nổi bật của phong trào phụ nữ và các cấp Hội trong các thời kỳ lịch sử của đất nước.

Triển lãm tổ chức trong 2 ngày diễn ra Đại hội (1 và 2-12).

Các cấp Hội LHPN huyện Quảng Xương tích cực tham gia phòng ,chống dịch COVID-19, tổng dọn vệ sinh môi trường, treo băng rôn, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiêu biểu như, Hội LHPN thị trấn Tân Phong, Hội LHPN các xã Quảng Giao, Quảng Hải hỗ trợ thực phẩm, nấu hơn 320 suất cơm trao tặng cán bộ và công dân tại khu cách ly của huyện; Hội LHPN xã Quảng Văn mở lớp dạy nghề cho hội viên; Hội LHPN xã Quảng Định thẩm định và công nhận, gắn biển 50 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Hội LHPN xã Đông Ninh (Đông Sơn) phối hợp với UBND xã thành lập Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn do phụ nữ làm chủ thu hút 23 thành viên tham gia cùng liên kết sản xuất rau theo hướng an toàn thực phẩm, nhằm tăng giá trị kinh tế cho các hộ.

Nhiều tổ chức Hội cơ sở đã hoàn thành việc treo băng rôn, biểu ngữ và công trình phần việc chào mừng Đại hội.

Lê Hà