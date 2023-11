Nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực hướng tới đoàn viên, thanh niên

Để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên, thời gian qua, Thành đoàn TP Sầm Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng nhiều sân chơi bổ ích. Từ đó, khơi gợi và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thành phố trong các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Ngày hội “Học sinh 3 tốt” được tổ chức tại Trường THPT Sầm Sơn.

Nhằm thực hiện hiệu quả “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, năm 2023, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn đã đoàn kết, sáng tạo triển khai hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi gắn với việc thực hiện chủ đề năm. Nổi bật trong đó phải kể đến phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, với các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi, học sinh nghiên cứu khoa học. Thông qua các hội thi, diễn đàn, hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học như cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”, “Ý tưởng sáng tạo”, “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên”... Thành đoàn đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh và trí thức trẻ tham gia sân chơi trí tuệ này. Trong khuôn khổ Lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái của thành phố, đoàn thanh niên đã tổ chức ngày hội “Thanh niên với trò chơi dân gian và khiêu vũ”; cuộc thi ảnh online “Tôi yêu Sầm Sơn”... Đặc biệt, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, Thành đoàn đã triển khai công trình “Chuyển đổi số trong quảng bá về di tích, lịch sử, văn hóa và du lịch”, với giá trị huy động khoảng 60 triệu đồng.

Là tổ chức tập hợp, đoàn kết thanh niên do đó, việc đồng hành với thanh niên trong các hoạt động học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp... luôn được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn thành phố đặc biệt quan tâm. Theo đó, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên thi đua học tốt, dạy tốt, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, cổ vũ, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, học sinh đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Phối hợp tuyên truyền, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, các loại học bổng và giải thưởng trong lĩnh vực học tập. Đẩy mạnh phong trào “Học sinh 3 tốt” và đăng cai tổ chức thành công ngày hội “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương tại Trường THPT Sầm Sơn. Đặc biệt, trong tháng 3/2023, đoàn Trường THPT Chu Văn An đã tổ chức cho giáo viên trẻ tham gia khóa đào tạo “Nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh phổ thông mới” do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức; đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Lợi tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên trẻ, với các nội dung như thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong dạy học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng giáo án điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục... Thông qua các hoạt động của Đoàn, đã và đang góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn.

Để đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, các cấp bộ đoàn đã tích cực, chủ động thông tin, truyền thông, kết nối, tư vấn, hướng dẫn thanh niên, giúp thanh niên có nhận thức đúng về lao động và nghề nghiệp, định hướng nghề và chọn nghề phù hợp với khả năng. Đồng thời, triển khai cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa” đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố tham mưu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ thanh niên TP Sầm Sơn khởi nghiệp, giai đoạn 2023-2030; phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố trong quản lý các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh (trong năm 2023 đã giải ngân hơn 1,4 tỷ đồng). Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên; chủ động trao đổi với Hội Doanh nhân thành phố, Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, để giải quyết việc làm cho thanh niên... Nhờ đó, trong năm 2023, đã có hơn 1.000 thanh niên được giới thiệu việc làm.

Xác định, việc rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, trong năm 2023, Thành đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như giao lưu bóng đá nam - nữ, bóng chuyền, tổ chức ngày hội thanh niên với trò chơi dân gian và khiêu vũ... Qua đó, vừa tăng cường sức khỏe, thể chất cho đoàn viên thanh niên vừa đẩy mạnh mối quan hệ giao lưu, phối hợp giữa các đơn vị. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, như thành lập câu lạc bộ cầu lông tại đoàn phường Quảng Vinh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh niên Việt Nam như chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” gắn với cuộc vận động “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”. Coi trọng giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em; truyền thông, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích; bài trừ tệ nạn xã hội thông qua các hoạt động ngoại khóa tại các trường học...

Đặc biệt, các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi tiếp tục được Ban Thường vụ Thành đoàn quan tâm. Theo đó, 100% liên đội trường học có hoạt động hành trình về địa chỉ đỏ. Đồng thời, triển khai sâu rộng, đổi mới phương thức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; phong trào “Thiếu nhi Sầm Sơn thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; tổ chức tốt chương trình thiếu nhi Việt Nam “Học tập tốt, rèn luyện chăm” và ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”... Trong năm, Ban Thường vụ Thành đoàn đã xây dựng được 1 công trình thanh niên cấp thành phố là khu vui chơi thể dục, thể thao cho thanh, thiếu nhi tại phường Quảng Vinh với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, trong dịp hè, ban chấp hành đoàn các phường, xã đã tích cực tổ chức các hoạt động cho thanh, thiếu nhi, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích và môi trường rèn luyện cho các em, như giải bóng đá thanh thiếu nhi, hội diễn văn nghệ, lớp học tiếng Anh, các lớp kỹ năng mềm miễn phí...

Có thể nói, các hoạt động hướng tới đoàn viên, thanh niên của Thành đoàn TP Sầm Sơn đã và đang góp phần tạo khí thế sôi nổi của tuổi trẻ trong thi đua xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, cũng như góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Trần Giang