Ngoại khóa!

Lại sắp hè. Nhớ hồi đầu hè năm ngoái cô giáo chủ nhiệm lớp con tôi đặt vấn đề với ban đại diện phụ huynh tổ chức chuyến ngoại khóa cho các con. Cô bảo: Người ta đi đông, đi tây, các cháu lớp mình thì cứ im lìm. Làm cô giáo chủ nhiệm tôi thấy không đành lòng. Giáo dục gồm rất nhiều thứ, từ trí, thể, mỹ, kỹ năng. Thiếu một thứ đều là không hoàn thiện. Chúng tôi nghe và chỉ ậm ờ.

Hãy để chương trình ngoại khóa thực sự bổ ích, giúp các em gắn kết mối quan hệ bạn bè, và là sự lựa chọn của phụ huynh hơn là sự mặc định ở nhiều trường học nhưng không được phụ huynh đón nhận. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: pstours.com.vn)

Cuối cùng thì chúng tôi cũng trì hoãn được với lý do dịch bệnh COVID-19 ở thời điểm ấy chưa chấm dứt. Cô giáo không vui, nhưng phải chấp nhận, vì chống dịch mà. Chuyến dã ngoại của các cháu kéo dài 3 ngày 2 đêm với dự kiến kinh phí hơn 3 triệu đồng/học sinh không diễn ra khiến cho nhiều phụ huynh thở phào. Có người nhắn tin cho những người trong ban đại diện phụ huynh học sinh nói rằng cảm ơn các bác. Các con còn nhỏ, để đi xa qua đêm thì không yên tâm, mà bố mẹ đi theo thì không bố trí được. Còn tiền nong nữa chứ, đâu phải là chuyện đùa.

Đến năm ngoái tôi đã có thâm niên mấy năm tham gia ban đại diện phụ huynh học sinh, nên kinh nghiệm hơn, trì hoãn được một số việc mà cô giáo đề xuất. Tôi nhớ khi mới tham gia ban đại diện, hè năm đó cô giáo đề nghị cho các cháu đi dã ngoại qua đêm. Chúng tôi lo lắng bàn lùi, nhưng cô giáo vẫn nhất mực nói rằng chủ trương chung rồi, mong phụ huynh chia sẻ. Tôi biết cô giáo không vô cớ nói như thế. Thì vẫn là cái lý luận giáo dục phải đi bằng các chân trí, thể, mỹ, kỹ năng mà, khi đưa ra việc gì người ta đều vin vào những lý luận đó. Chúng tôi chỉ cầu mong cô giáo và nhà trường lo lắng có thể xảy ra bất trắc gì đó với những đứa trẻ khi “ngoại khóa” mà thay đổi quyết định. Nhưng điều đó không xảy ra. Nhiều người phản đối không muốn cho con mình đi vì lo mất an toàn, nhưng cứ đẩy lên cho ban đại diện phụ huynh có ý kiến. Đến lúc này cô giáo mới nói thẳng rằng, các con đi dã ngoại trọn gói rồi. Có công ty du lịch đưa đi, đón về, ăn, ngủ đầy đủ. Như vậy là đi du lịch chứ ngoại khóa gì đâu. Đi du lịch thì sao cứ phải bắt buộc.

Hôm tôi đến đón con, đang lúi húi thì có người của công ty du lịch đến nói rằng sẽ là người tổ chức chuyến đi cho các con. Tôi bảo đã thống nhất đâu. Người của công ty du lịch cho biết đã chốt với giáo viên chủ nhiệm rồi. Con các anh chị nhưng học sinh của nhà trường. Tôi nổi xung bỏ đi, thì người của công ty du lịch chạy theo thuyết phục và nói rằng sẽ có quà. Anh ta còn nói đã giải quyết xong điều đó với giáo viên chủ nhiệm. Tôi gạt đi với lý lẽ rằng sao lại có thể tùy tiện nói chuyện ấy ở đây, ngay trước mặt con tôi. Không thể nói những thứ không hay về cô giáo nó được. Cô giáo của các cháu phải là tấm gương sáng chứ đâu có thể thế được. Đến lúc này thì đến lượt anh nhân viên công ty du lịch nổi xung lên rằng: Anh cứ vẽ việc, vờ đạo đức. Mà tôi nói anh hiểu, chứ trẻ con thì biết gì. Ngay bữa cơm tối hôm đó con tôi hỏi thế bố có nhận quà của chú đấy giống cô giáo con không? Tôi kể một câu chuyện cười để xua đi sự nhạy cảm của con mình. Hình ảnh của cô giáo trong đầu nó lâu nay vô cùng đẹp đẽ. Cô là người mà nó kính trọng. Ngay hôm sau tôi gặp cô giáo bày tỏ đồng tình kế hoạch chuyến đi. Tôi không muốn mọi sự bung bét và những đứa trẻ bị tổn thương.

Hè lại về. Tôi có chút bần thần, vì thấy con tôi nói rằng cô giáo chủ nhiệm đã hai lần nói rằng năm nay lớp sẽ đi dã ngoại. Năm ngoái có lý do, còn năm nay thì lý do gì. Phần nhiều phụ huynh trong lớp không muốn chuyến đi dài như thế. Các cháu sắp bước vào năm học quyết định cho việc về đích. Nhỡ may có chuyện gì, không lẽ các cháu nhỡ một chuyến tàu? Vì sao nhiều trường cứ nhất thiết phải đưa cái gọi là “ngoại khóa” vào chương trình cuối năm học. Sau câu chuyện ngoại khóa của học sinh, là câu chuyện gì?

Hạnh Nhiên