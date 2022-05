Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2022

Chiều 22-5, tại xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty Hon da Ngôi Sao đã tổ chức Chương trình Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Ngày hội thanh niên công nhân năm 2022.

Các đại biểu tham dự Ngày hội thanh niên công nhân năm 2022.

Hoạt động nhằm đồng hành với thanh niên công nhân trong công việc và đời sống, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần; nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành Luật Giao thông cho thanh niên công nhân; hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động, đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Phùng Tố Linh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Phùng Tố Linh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, cùng với các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, Đoàn Thanh niên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân thông qua các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Tháng công nhân, Chương trình tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện với những nội dung thiết thực, ý nghĩa. Hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tư vấn pháp luật an toàn giao thông, tập huấn lái xe an toàn cho thanh niên công nhân là một trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022.

Hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc tại ngày hội

Phó Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị đoàn viên, thanh niên, thanh niên công nhân phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi công nhân trẻ hãy là một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng, xã hội về an toàn giao thông và xây dựng văn hoá giao thông, tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông do Đoàn - Hội phát động.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và huyện Nông Cống trao quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã trao 50 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn pháp luật về an toàn giao thông, tập huấn lái xe an toàn, thay dầu xe miễn phí cho hơn 200 đoàn viên, thanh niên và công nhân. Tổng kinh phí toàn bộ chương trình hơn 50 triệu đồng.

Hoàng Lan