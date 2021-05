Ngành y tế: Bảo đảm công tác y tế trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Để ngày bầu cử diễn ra thành công và an toàn, ngành y tế xác định phải đề cao cảnh giác; có kế hoạch, hướng dẫn các địa phương, đơn vị y tế chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu trong suốt quá trình triển khai bầu cử.

Ngành y tế chủ động phương tiện, trang thiết bị bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử.

Theo đó, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch về bảo đảm y tế cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch COVID-19 cho các điểm bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ trước thời điểm diễn ra bầu cử, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Bảo đảm vật tư, hóa chất phun phòng chống dịch... cho các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu tuyến tỉnh...

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phụ trách bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Thành lập tổ thường trực (tối thiểu 5 người, đủ phương tiện, thiết bị cần thiết) sẵn sàng làm nhiệm vụ; chủ động phối hợp với huyện, xã, với các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; chuẩn bị các phương án để kịp thời xử lý các tình huống ngộ độc xảy ra; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh trước, trong và sau bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành lập tổ thường trực (3 - 5 người/tổ) cùng phương tiện, thiết bị cần thiết sẵn sàng phương án thực hiện công tác điều tra, xử lý nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

Trung tâm y tế các huyện/thị xã/thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND cấp huyện ban hành kế hoạch đảm bảo y tế (phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe...) cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Tổ chức thực hiện phun khử trùng tại các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu trên địa bàn, hoàn thành trước 1 ngày bầu cử. Mỗi đơn vị thành lập tổ thường trực cấp cứu (tối thiểu 3 - 5 người) đảm bảo phương tiện, trang thiết bị y tế khi cần hỗ trợ các điểm bầu cử.

Trạm y tế tuyến xã tham mưu UBND cấp xã ban hành kế hoạch đảm bảo y tế (phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe...) cho bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Tổ chức thực hiện phun khử trùng tại các điểm bầu cử, điểm kiểm phiếu trên địa bàn xã/phường/thị trấn, hoàn thành trước 1 ngày bầu cử...

Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, chi viện các điểm bầu cử khi có yêu cầu; bố trí lực lượng cán bộ y tế thường trực tại các điểm bầu cử tập trung đông cử tri để giám sát, theo dõi, thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh và các vấn đề y tế có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bỏ phiếu. Mỗi đơn vị thành lập 2 tổ thường trực cấp cứu tại đơn vị (tối thiểu 3 người) đảm bảo phương tiện, trang thiết bị y tế, thông tin liên lạc sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, giường bệnh, đảm bảo về nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, phương tiện y tế cần thiết để đáp ứng kịp thời tình trạng khẩn cấp khi cần cấp cứu, mắc bệnh dịch, ngộ độc (nếu có).

Trao đổi với TTND, TS Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế, được biết: Đến thời điểm này, công tác bảo đảm y tế, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ngành y tế nghiêm túc triển khai. Các đơn vị trực thuộc, trung tâm y tế tuyến huyện, trạm y tế xã, phường, thị trấn chủ động, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau bầu cử nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của Bộ Y tế, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập và xảy ra trên địa bàn. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ thường trực phòng, chống dịch và công tác khám, chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn; tăng cường lực lượng duy trì chế độ thường trực 24/24h trong thời gian diễn ra bầu cử. Bố trí lực lượng cán bộ y tế thường trực tại các điểm bầu cử tập trung đông cử tri để giám sát, theo dõi, thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh và các vấn đề y tế có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bỏ phiếu. Tổ chức các đội cấp cứu lưu động tại đơn vị điều trị có đủ nhân lực, cơ số thuốc thiết yếu, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng cơ động xử lý khi có các tình huống cấp cứu, dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra. Bố trí các đội phản ứng nhanh chống dịch tại các đơn vị y tế dự phòng, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, trang phục bảo hộ,... sẵn sàng đáp ứng khi có các tình huống dịch bệnh, sự cố y tế xảy ra trong quá trình bầu cử. Ngoài ra, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, tại tất cả các địa điểm bầu cử, đều bố trí cán bộ y tế thực hiện đo thân nhiệt; trước 1 ngày các điểm bầu cử được phun khử khuẩn và tăng cường tuyên truyền cử tri thực hiện tốt thông điệp 5K. Với những người trong khu cách ly, sẽ có thùng phiếu được đưa riêng. Sau khi cử tri bỏ xong, thùng phiếu sẽ được đưa ra ngoài khử khuẩn trước khi kiểm phiếu.

Có thể nói sự chủ động của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh và bảo đảm các điều kiện phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu và Nhân dân tham gia cuộc bầu cử, ngày hội toàn dân sẽ thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: Tô Hà