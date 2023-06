Nâng cao tỷ lệ người dân dùng nước sạch tại Nga Sơn

Xác định cấp nước sạch an toàn vệ sinh là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn, chính quyền huyện Nga Sơn đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 2 nhà máy nước sạch phía Bắc và Nam của huyện với tổng vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng. Việc phát triển nguồn nước sạch không chỉ giải quyết vấn đề khó khăn bức thiết cho người dân mà còn đáp ứng tiêu chí của Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Hồ trữ nước và sơ lắng nước Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn.

Dự án Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn tại xã Nga Thắng do Công ty CP Xây dựng và Tự động hóa Đức Anh làm chủ đầu tư, công suất thiết kế 9.800m3/ngày đêm với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng. Nhà máy được thiết kế cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân 7 xã phía Nam của huyện Nga Sơn, gồm: Nga Thạch, Nga Phượng, Nga Trung, Nga Thủy, Nga Thắng, Nga Bạch và 2 xã Liên Lộc và Quang Lộc (Hậu Lộc). Sau quá trình giải phóng mặt bằng, từ năm 2019 đến năm 2021, Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn được khởi công xây dựng. Trong quá trình triển khai, dự án gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Phó Giám đốc Nhà máy nước Nam Nga Sơn, chia sẻ: Vạn sự khởi đầu nan, đúng thời điểm nhà máy thi công thì dịch bệnh COIVD-19 bùng phát mạnh và có nhiều diễn biến phức tạp, khiến công ty phải mất nhiều hơn chi phí cho công tác phòng, chống dịch, tiến độ thi công cũng không bảo đảm. Vượt qua mọi khó khăn, vì mục đích an sinh xã hội, sớm đưa nước sạch đến với người dân, cùng sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương, đến nay, nhà máy đã hoàn thành đưa vào vận hành cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Ông Mã Hồng Quân, người dân xã Nga Thạch, cho biết: “Gia đình tôi sinh sống ở đây hàng chục năm nay nhưng chưa bao giờ có nước sạch để sử dụng. Nước mà gia đình dùng để sinh hoạt hàng ngày chủ yếu là nước giếng khoan, nước mưa. Tuy nhiên nước giếng bơm lên thường đục do nhiễm phèn, nhiễm mặn nên chỉ dùng để tắm rửa chứ khó ăn uống. Trước khi có nước máy, để có nước ăn uống sinh hoạt, gia đình tôi phải xây bể chứa nước mưa hoặc mua nước đóng bình, vừa tốn kém lại không bảo đảm sức khỏe”.

Được biết, Nga Thạch là xã thường xuyên thiếu nước khi nắng hạn. Xã đang nỗ lực đạt tiêu chí về nước sạch để về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Do vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng bộ, chính quyền xã cũng tập trung đôn đốc đơn vị cung ứng nước sạch cho địa phương là Nhà máy nước Nam Nga Sơn đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đồng hồ và đường ống dẫn nước đến từng hộ dân. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 1 năm nhà máy nước hoạt động mới có khoảng 300 hộ sử dụng, chiếm tỷ lệ 25% hộ dân sử dụng nước sạch. Trong khi đó theo tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã cần có 55% hộ dân được sử dụng nước sạch. Hiện xã Nga Thạch đang tích cực đấu mối với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Nga Sơn và các quỹ tín dụng để người dân được vay vốn ưu đãi đầu tư hệ thống dẫn nước sạch. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động để họ hiểu sử dụng nguồn nước sạch đảm bảo an toàn, xã phấn đấu đến hết tháng 9-2023 có 100% số hộ trên địa bàn xã đấu nối với hệ thống cung cấp nước sạch.

Nhà máy nước sinh hoạt tập trung hoàn thành đưa vào sử dụng đã đem lại hiệu quả thiết thực giúp các hộ dân tiết kiệm chi phí mua nước, giảm bệnh tật, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nguồn nước và vệ sinh, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Tuy nhiên để nhiều người dân hiểu và sử dụng nước sạch tập trung, ngoài sự chủ động, tích cực của chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án, còn cần sự chung tay của các địa phương trong việc tuyên truyền về những lợi ích khi sử dụng nguồn nước bảo đảm chất lượng đối với sức khỏe, đời sống của Nhân dân.

Bài và ảnh: Khánh Phương