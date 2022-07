Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn TP Sầm Sơn

Trong những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn TP Sầm Sơn ngày càng được đầu tư hoàn thiện, tương xứng với địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh. Qua đó góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của Nhân dân.

Sân bóng chuyền của tổ dân phố Đồn Trại, phường Quảng Thọ thu hút đông đảo người dân đến tập luyện thể thao hàng ngày.

Hiện nay, TP Sầm Sơn có 1 nhà thi đấu thể thao, đáp ứng được nhu cầu tổ chức các giải đấu thể thao trong nhà cấp tỉnh, cấp quốc gia; 3 sân khấu ngoài trời và 1 công viên (Công viên Hòn Trống Mái) đảm bảo điều kiện tổ chức các sự kiện văn hóa cấp tỉnh và quốc gia; 11/11 đơn vị hành chính cấp xã, phường có thiết chế văn hóa cấp xã, phường, đạt tỷ lệ 100%; 86/86 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa... Một số nhà văn hóa có khuôn viên rộng nên tổ dân phố, thôn đã chủ động huy động xã hội hóa đầu tư một số thiết bị tập luyện thể dục, thể thao (TDTT) phục vụ nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TP Sầm Sơn, đến nay, tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT trên địa bàn thành phố thường xuyên đạt 51%, gia đình thể thao đạt 56%. Chất lượng các hoạt động văn hóa - văn nghệ (VHVN), hội thi, hội diễn văn nghệ, các giải thi đấu thể thao ngày càng được nâng cao; việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm...

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Sầm Sơn, cho biết: Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố và sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp, người dân, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn TP Sầm Sơn đến nay cơ bản được hoàn thiện. Từ đó mà các hoạt động VHVN, TDTT đã lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Từ việc duy trì, tổ chức tốt các hoạt động này tại 11 xã, phường đã, đang là nền móng để thúc đẩy phong trào VHVN, TDTT trên địa bàn thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Nga, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn TP Sầm Sơn còn gặp một số khó khăn. Trong đó, sự bùng nổ của thời đại công nghệ 4.0 đã tạo ra những rào cản lớn trong việc thúc đẩy hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Bởi các thiết bị công nghệ hiện đại và việc truy cập mạng internet dễ dàng đã chi phối một bộ phận người dân không còn mặn mà đến nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sinh hoạt...

Thực tế, khó khăn, bất cập nêu trên không chỉ diễn ra trên địa bàn TP Sầm Sơn mà còn là tình trạng chung của nhiều địa phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động thiết chế văn hóa trên địa bàn TP Sầm Sơn hiện vẫn chưa thực sự phát huy được hiệu quả do một số hạn chế như: quy hoạch quỹ đất dành cho xây dựng các thiết chế văn hóa còn khó khăn; một số thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở chưa thường xuyên tổ chức các hoạt động hoặc sử dụng sai mục đích; kinh phí hỗ trợ hoạt động tại các nhà văn hóa tổ dân phố, thôn còn hạn chế; công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại các nhà văn hóa xã, phường chủ yếu do cán bộ văn hóa - xã hội kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách; trang thiết bị hoạt động một số nơi đã cũ, không được bổ sung, chưa thực sự đáp ứng được các nhiệm vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, sự kiện lớn hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật... Trong khi đó, hai yếu tố quan trọng quyết định việc nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa là cơ sở vật chất văn hóa và cán bộ văn hóa cơ sở. Do đó, giải pháp căn bản là một mặt cơ sở vật chất cần được đảm bảo, mặt khác, cán bộ văn hóa cơ sở phải là người có trình độ, đặc biệt tâm huyết với công việc, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động.

Được biết, trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, TP Sầm Sơn sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa để đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động phù hợp với từng tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, thôn và từng nhóm đối tượng, lứa tuổi; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của tổ dân phố, các đoàn thể, câu lạc bộ, tạo sự mới mẻ nhằm hấp dẫn, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia...

Nhằm phát huy hiệu quả công năng sử dụng của nhà văn hóa cơ sở, dự kiến trong thời gian tới TP Sầm Sơn sẽ triển khai mỗi phường, xã chọn 2 nhà văn hóa tổ dân phố, thôn làm điểm, chỉnh trang lại nội quy, trang trí nhà văn hóa theo mô hình phòng truyền thống. Trong đó, sẽ bố trí đa dạng các không gian như: nơi trưng bày các thành tích của thôn, tổ dân phố đã đạt được; hoạt động của thôn, tổ dân phố; trưng bày các trang phục dân tộc; trang trí và trồng các bồn hoa; triển khai đa dạng các hoạt động VHVN, TDTT... Từ đó sẽ đánh giá, nhân rộng mô hình triển khai thực hiện.

Bài và ảnh: Hoài Anh