Mô hình “Camera với an ninh trật tự” ở TP Thanh Hóa

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, những năm qua TP Thanh Hóa đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó mô hình “Camera với an ninh - trật tự” (ANTT) được xem là “tai mắt”, “cánh tay nối dài” giúp lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Công an TP Thanh Hóa giám sát việc chấp hành an toàn giao thông qua mô hình camera.

TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các loại đối tượng vi phạm pháp luật, các phần tử xấu hay những đối tượng nghiện ma túy thường lợi dụng để hoạt động phạm tội như cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm về ma túy... gây hoang mang, bức xúc trong Nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tháng 3/2018 Công an TP Thanh Hóa đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 thành phố triển khai thực hiện mô hình “Camera với an ninh trật tự” để theo dõi, quản lý các khu vực, tuyến đường trọng tâm, trọng điểm. Công an thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các phường, xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng doanh nghiệp, trường học và các hộ dân về lợi ích thiết thực, tác dụng của việc lắp đặt camera giám sát an ninh. Qua các buổi tuyên truyền đã nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết của Nhân dân về sự cần thiết của việc lắp đặt, khai thác sử dụng mô hình “Camera với an ninh trật tự” đối với công tác bảo đảm ANTT.

Đến nay, toàn thành phố có 25/34 phường, xã có mô hình “Camera với an ninh trật tự” đang hoạt động và gần 11.000 mắt camera của các hộ gia đình. Trong đó, tổng nguồn kinh phí Nhà nước cấp trên 4 tỷ đồng, đóng góp của Nhân dân trên 8,5 tỷ đồng và nguồn ủng hộ từ các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên 10 tỷ đồng. Việc lắp đặt camera an ninh trên địa bàn thành phố đã đem lại hiệu quả cao trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, kiềm chế, giảm các vụ việc phạm pháp hình sự. Từ đầu năm 2023 đến nay, thông qua mô hình “Camera với an ninh trật tự”, lực lượng công an thành phố đã khai thác, trích xuất trên 1.600 lượt để phục vụ công tác phát hiện, ngăn chặn xử lý với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Thông qua việc trích xuất hình ảnh, Công an thành phố điều tra làm rõ 56/67 vụ trộm cắp tài sản, 50/86 vụ cố ý gây thương tích; xử lý 570 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có 165 trường hợp thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Ngoài ra, qua theo dõi hệ thống camera giám sát, công an các phường, xã đã ngăn chặn, giải tán nhiều vụ việc các đối tượng tập trung đông người, có nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, thông qua mô hình đã điều tra, khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng. Điển hình như ngày 25/6/2023 kẻ gian đột nhập vào phòng kế toán và phòng thủ quỹ ở tòa nhà điều hành của Trường Đại học Hồng Đức để trộm cắp 1 laptop HP trị giá 20 triệu đồng và 128 triệu đồng. Sau khi nhận được thông tin, Công an TP Thanh Hóa đã tập trung lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có truy xuất hệ thống camera tìm dấu vết đối tượng. Chỉ sau 48 giờ tích cực truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng trộm cắp.

Hay như ngày 28/4/2023, Công an TP Thanh Hóa tiếp nhận đơn trình báo của bị hại về việc bị đối tượng dùng búa công lực để đập cửa kính xe ô tô mang biển kiểm soát 36A-013.33 trước số nhà 17 Ngô Quyền, phường Điện Biên và xe ô tô mang biển kiểm soát 36A-753.58 trước số nhà 01/3 Trần Quốc Toản, lấy trộm 15 triệu đồng, 1 thẻ ATM, 1 sợi dây chuyền. Sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã cử cán bộ xuống hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và truy xuất hệ thống camera của các cơ quan, nhà dân tìm dấu vết đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 5/5/2023,Công an thành phố đã xác định, bắt giữ 2 đối tượng là Phạm Minh Tuấn, sinh năm 2000, ở xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Lê Trung Thông, sinh năm 1999, ở thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh...

Có thể khẳng định việc xây dựng mô hình “Camera với an ninh trật tự” trên địa bàn TP Thanh Hóa đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân, bảo đảm ANTT, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

Bài và ảnh: Lê Quốc