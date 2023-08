(Baothanhhoa.vn) - Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động vào tháng 10-2021 với mục đích vận động, kết nối các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Tại Thanh Hóa, chương trình không chỉ dừng lại ở trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 mà còn mở rộng sự quan tâm, nâng đỡ trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.

{title} “Mẹ đỡ đầu” - lan tỏa giá trị nhân văn Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động vào tháng 10-2021 với mục đích vận động, kết nối các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Tại Thanh Hóa, chương trình không chỉ dừng lại ở trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 mà còn mở rộng sự quan tâm, nâng đỡ trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng các mẹ đỡ đầu, trẻ mồ côi tại chương trình “Hướng dương đón nắng”. Với tinh thần tự nguyện, hành động bằng cả trái tim yêu thương, những người bố, người mẹ đã tham gia nhận đỡ đầu bằng nhiều hình thức. Đó là đỡ đầu trực tiếp của cán bộ hội cơ sở, bà con lối xóm đến nhà chăm sóc, động viên tinh thần cho các con, hướng dẫn, giúp con làm việc nhà, học bài, chăm sóc bảo vệ bản thân, hỗ trợ các nhu yếu phẩm, chi phí học tập, sinh hoạt... Hoặc đỡ đầu gián tiếp bằng kinh phí, vật chất thông qua các nhóm mẹ đỡ đầu của hội phụ nữ cơ sở. Bùi Quốc Thanh Đạt là 1 trong 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được mẹ Trương Thị Hải, Trưởng Ban Nữ công (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) cùng các mẹ trong ban nữ công của bệnh viện nhận đỡ đầu. Bố mất, mẹ bỏ đi, tuổi thơ của Đạt gắn liền với hơi ấm trong vòng tay của bà nội. Nay tuổi bà đã cao, không thể đi làm thuê như trước nên cuộc sống của hai bà cháu gặp nhiều khó khăn. Qua sự kết nối của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, các mẹ trong Ban Nữ công Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã gặp được Đạt, hỗ trợ con 1 triệu đồng/tháng và nhiều đồ dùng học tập, quần áo, tổ chức sinh nhật... Niềm vui, sự tự tin của Đạt và những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời đã giúp các con có động lực trong hành trình hướng tới tương lai. Chị Trương Thị Hải, cho biết: Ban nữ công triển khai thực hiện đỡ đầu trẻ mồ côi đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Toàn thể cán bộ, nhân viên đều hưởng ứng, đóng góp để ban nữ công có kinh phí đồng hành cùng các con để tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn này. Sinh ra trong một gia đình vốn không trọn vẹn, nhiều năm sinh sống ở miền Nam, Trịnh Ngọc Hoài Thu, ở thôn 8, xã Thuận Minh (Thọ Xuân) mồ côi mẹ vì đại dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Con trở thành trẻ mồ côi trở về quê sống cùng bà ngoại 90 tuổi. Việc học của Thu tưởng như phải dở dang, nhưng từ sự kết nối của Hội LHPN huyện Thọ Xuân, mẹ Nguyễn Thị Hồng ở thị trấn Thọ Xuân đã nhận đỡ đầu, giúp con có cơ hội tiếp tục đến trường và kỳ thi THPT vừa qua, con đã trúng tuyển vào đại học với số điểm tương đối cao. Chị Nguyễn Thị Hồng tâm sự: “Chương trình “Mẹ đỡ đầu” rất ý nghĩa, thấy được sự quan tâm của các chị em phụ nữ tỉnh, huyện, xã đến thôn dành cho các con, tôi nghĩ mình cần chia sẻ và đã nhận đỡ đầu 6 bé trong đợt dịch COVID-19”. Với phương châm “ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, trên cơ sở rà soát số trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, cùng với việc thành lập các nhóm mẹ đỡ đầu ở cơ sở, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi bằng các hình thức. Đến nay, đã có trên 1.700 trẻ/4.000 trẻ mồ côi khó khăn được các cấp hội nhận đỡ đầu và kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu. Tiêu biểu, như: doanh nhân Trịnh Tiến Dũng xã Định Tân (Yên Định), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Dũng lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã nhận đỡ đầu 100 trẻ mồ côi từ 2 đến 14 tuổi cho đến khi các con tròn 18 tuổi. Tập đoàn Đại Dũng còn phối hợp tổ chức các chương trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm khi các con trưởng thành. Vận động thêm cộng đồng doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh nhận đỡ đầu thêm 34 cháu; Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đỡ đầu, hỗ trợ 50 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện miền núi cao; Công ty CP Dạ Lan đỡ đầu 10 trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Ngọc Lặc (500 ngàn đồng/trẻ/tháng cho đến khi các con đủ 18 tuổi)... Tri ân những nỗ lực, cố gắng của các mẹ đỡ đầu đã đồng hành cùng Hội LHPN tỉnh và các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chương trình “Hướng dương đón nắng” để tôn vinh, biểu dương 60 mẹ đỡ đầu tiêu biểu và 130 trẻ mồ côi vượt khó. Tại chương trình này, Hội LHPN tỉnh đã kết nối các tổ chức, cá nhân trao tặng quà và tiền cho 130 trẻ mồ côi, tổng trị giá trên 300 triệu đồng, đồng thời tổ chức giao lưu các cặp mẹ - con trải nghiệm nhiều hoạt động vui vẻ, hạnh phúc. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Bên cạnh sự tham gia của các nhóm mẹ, đã có nhiều nhà hảo tâm cùng tham gia chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bé có hoàn cảnh khó khăn chưa được giúp đỡ. Hội mong tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để các con phát triển toàn diện. Sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, sự sẻ chia, góp sức của các mẹ đỡ đầu, các mạnh thường quân đã và đang giúp trẻ mồ côi có thêm điểm tựa, tình yêu thương để vững tin hơn trên hành trình tương lai, thực hiện ước mơ của mình và trở thành công dân có ích cho xã hội. Bài và ảnh: Hà Lê



Từ khóa: Kỳ thi THPTTrẻ mồ côiTp Hồ Chí MinhThi THPTMồ côiBệnh viện Nhi Thanh HóaCông ty CP Công Nông nghiệp Tiến NôngHội LHPN Việt NamCOVID-19Mẹ đỡ đầuHội LHPN