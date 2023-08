Lo ngại từ bể bơi phao mi ni

Để đảm bảo nguồn nước sạch cho trẻ và thuận tiện trong việc quản lý, nhiều gia đình đã lựa chọn bể bơi phao mi ni tại nhà. Tuy nhiên, trước một số vụ việc đáng tiếc xảy ra đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa đối với trẻ khi sử dụng bể bơi này.

Để đảm bảo an toàn cho con, gia đình anh Hoàng Khắc Định ở xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa) luôn duy trì mực nước thấp trong bể bơi phao khi con tắm.

Nhiều bậc phụ huynh hẳn còn nhớ vụ bé gái 2 tuổi đuối nước dẫn đến tử vong trong bể bơi phao mi ni tại tỉnh Nghệ An vào tháng 4-2023. Cháu L.T.A.T. ở bản Tằn, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu được ông bà cho vào bể bơi mi ni để tắm do trời nắng nóng. Bể bơi có thành cao 0,6m, dài và rộng khoảng 1m, gia đình mua cho bé nhiều tháng trước. Trong lúc bé tắm, do người lớn không để ý nên cháu đã bị ngạt nước chìm xuống đáy khi bể đầy nước khiến tử vong. Đây là một trong những sự việc đáng tiếc đã xảy ra với trẻ nhỏ khi sử dụng bể bơi phao mi ni trong những năm gần đây, song vẫn còn nhiều phụ huynh chưa thực sự quan tâm.

Anh Hoàng Khắc Định ở xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa), cho biết: “Nghỉ hè tôi có mua cho các con bể bơi phao mi ni rộng khoảng 1,2m, sâu khoảng 0,6m. Thường thì các cháu sẽ được tắm bể bơi vào buổi chiều hàng ngày. Để tiện cho việc lấy nước vào bể, tôi đặt bể bơi ngay dưới vòi nước trong nhà tắm, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Con gái lớn 7 tuổi vừa tắm vừa trông em, nhưng đứa nhỏ 4 tuổi thường hay nghịch, ra vào bể bơi thường xuyên, đã có hôm ngã ra sàn. Cũng qua theo dõi một số sự việc trên báo chí, tôi cảm thấy mình cần giám sát con kỹ hơn mỗi khi cho các cháu sử dụng loại bể bơi này".

Hiện nay, trên thị trường các mẫu bể bơi phao được bày bán nhiều tại các cửa hàng đồ chơi trẻ em hoặc shop bán đồ online, với nhiều kiểu dáng, mẫu mã, kích thước bắt mắt. Bên cạnh đó, giá cả các loại bể bơi này cũng không quá đắt, chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/chiếc. Tùy theo từng lứa tuổi, các loại bể bơi được thiết kế có chiều cao và chiều rộng khác nhau. Trong đó, loại bể bơi có độ sâu từ 0,25m - 0,6m, rộng từ 0,65m - 1,8m và một số mẫu có thể điều chỉnh độ cao thành bể được nhiều gia đình lựa chọn. Kiểu dáng các sản phẩm bể bơi phao cũng rất đa dạng, phù hợp với trẻ nhỏ, từ hình tròn, chữ nhật, bể bơi chia ngăn đến các loại bể bơi có kèm cả cầu trượt, nhà bóng...

Chị Lê Thị Hương, chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em Minh Phúc (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), cho biết: Tùy thuộc vào kích thước, tính năng, mỗi loại bể bơi có giá khác nhau, loại nhỏ dao động từ 150 đến 600 nghìn đồng/sản phẩm, loại lớn giá từ 700 nghìn đồng tới vài triệu đồng một sản phẩm. Bán chạy nhất là các sản phẩm có giá khoảng vài trăm nghìn đồng. Phần lớn các sản phẩm bể bơi này xuất xứ từ Trung Quốc. Còn đối với một số sản phẩm mang thương hiệu bể bơi Intex, Bestway, Swimming Pool, Disney, Summer Sea... được làm bằng chất liệu an toàn, qua kiểm định chất lượng lại rất kén người mua do giá thành khá cao.

Cũng theo chị Hương, do cấu tạo thành bể bơi phao không vững chắc, khi trẻ từ 2 đến 4 tuổi sử dụng rất dễ trượt ngã. Trong khi đó, nhiều loại thành bể khi bơm đầy mực nước có thể ở mức trên 0,6m. Ngoài ra, do làm bằng chất liệu cao su nên đáy bể khá trơn, khi bị ngã trẻ khó đứng dậy. Nếu không có người lớn giám sát, trẻ rất dễ trượt chân dẫn đến ngạt nước, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Do đó, khi bán hàng chị thường phải hỏi cẩn thận độ tuổi của trẻ, nhu cầu của gia đình để tư vấn loại bể bơi phù hợp.

Trong những năm gần đây loại bể bơi phao mi ni ngày càng được các gia đình có trẻ nhỏ ưa chuộng. Các sản phẩm bể bơi phao đều được làm từ chất liệu mềm như cao su, nhựa PVC cao cấp, có van xả, phụ kiện đi kèm là bơm tay hoặc bơm điện, dùng bơm hơi để tạo hình cho bể bơi. Sau khi dùng xong, người dùng chỉ cần mở nút thoát nước và thoát hơi rồi gấp gọn lại. Do đó, sử dụng bể bơi phao có thể tiết kiệm được không gian và đảm bảo được nguồn nước sạch, thuận tiện quản lý con em tại nhà.

Bước sang tháng 8, thời tiết chuyển dần sang thu nên mát mẻ hơn, song dự báo vẫn còn một số đợt nắng nóng. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng bể bơi phao mi ni tại nhà, các gia đình chỉ nên duy trì mực nước thấp trong bể, bảo đảm đủ để làm mát, nhất là trong trường hợp cho trẻ nhỏ tắm mà không có sự giám sát của người lớn.

Bài và ảnh: Hoài Anh