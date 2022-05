Huyện Quan Sơn khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài

Thông tin từ UBND huyện Quan Sơn, từ ngày 21 đến 23-5, trên địa bàn huyện liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài, gây nhiều điểm sạt lở làm hư hỏng một số tuyến đường giao thông và thiệt hại nhà cửa, ngập úng hoa màu của người dân. UBND huyện Quan Sơn đã chỉ đạo và phân công các thành viên Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS huyện trực tiếp xuống địa bàn các xã được giao phụ trách để chỉ đạo khắc phục hậu quả, tổ chức di dời hộ dân bị sạt lở đất đá, các hộ có nguy cơ sạt lở đất đá về các điểm an toàn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đất đá gây sạt lở làm hư hỏng nặng về nhà cửa của một hộ dân bản Lốc, xã Trung Tiến

Do ảnh hưởng đợt mưa kéo dài, đã có 1 hộ gia đình tại bản Lốc, xã Trung Tiến bị sạt lở đất đá làm hư hỏng nặng về nhà cửa; các tuyến đường giao thông bị sạt lở, một điểm tại đường nhựa liên xã Trung Xuân bị nước xối bong tróc mặt đường. Hiện tại, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được đảm bảo thông suốt.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn và xã Trung Tiến thăm hỏi hộ gia đình anh Vi Văn Hiếu, bản Lốc bị sạt lở đất làm hư hỏng về nhà cửa. Ảnh TTVH,TTTT&DL huyện Quan Sơn

Chiều 24-5, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Tiến Vi Thị Trọng xác nhận, từ ngày 21 đến 23-5, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài khiến hộ gia đình anh Vi Văn Hiếu, ở bản Lốc bị sạt lở đất, làm hư hỏng nặng về nhà cửa; một hộ gia đình ở bản Tong bị sạt tường rào. Ngay trong đêm 22 rạng sáng 23-5, 3 hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lớn tại bản Lốc được di dời đến nơi an toàn. Ngoài ra, trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, xã Trung Tiến có 1,1 ha lúa bị ngập úng hoàn toàn; 11 hộ dân có ao cá bị cuốn trôi; nhiều guồng nước hư hỏng nặng; tuyến đường giao thông đi từ bản Tong đi bản Đe, Pọng có nhiều điểm sạt lở.

Ngay sau khi xã Trung Tiến báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Trương Trọng Tuấn đã đi kiểm tra tình hình thực tế các điểm sạt lở trên địa bàn xã. Đến thăm, động viên, chia sẻ với hộ gia đình anh Vi Văn Hiếu, bản Lốc bị sạt lở đất làm hư hỏng nhà cửa, đồng thời trao quà hỗ trợ nhằm góp phần động viên gia đình khắc phục những khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo huyện Quan Sơn đã chỉ đạo địa phương kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại nhà cửa có nơi sinh hoạt; kiểm tra, rà soát các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao đến nơi tránh trú an toàn; tăng cường kiểm tra các vị trí có nguy cơ cao bị sạt lở đất, ngập úng để sẵn sàng phương án ứng phó, đồng thời thống kê những hộ dân bị ảnh hưởng, những diện tích hoa màu bị thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân; nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo giao thông được thông suốt…

Qua tiến hành rà soát, huyện Quan Sơn có 71 điểm xung yếu, trong đó có 30 điểm xung yếu về sạt lở đất đá, bờ sông, 30 điểm xung yếu sạt lở đất đá tại các tuyến đường giao thông, 10 điểm xung yếu về lũ ống, lũ quét, 1 điểm thường xuyên bị ảnh hưởng bởi dông, lốc. Huyện cũng đã xây dựng phương an sơ tán dân khu vực có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quát và sạt lở đất. Toàn huyện có 883 hộ sống cùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, trong đó có 285 hộ có nguy cơ bị lũ ống lũ quét, 594 hộ có nguy cơ sạt lở đất.

Ngọc Huấn