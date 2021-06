Huyện Hà Trung đẩy mạnh xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em

Thực hiện chương trình xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, thời gian qua, huyện Hà Trung đã triển khai lồng ghép các nội dung của chương trình xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em với các chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Trẻ em học tại Trường Mầm non Hà Bình hưởng ứng tuần lễ áo dài.

Là một trong những địa phương tiêu biểu trong thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nên 100% trẻ em ở xã Hà Bình luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc, bảo vệ của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, xã có 34 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 2 trẻ khuyết tật, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của địa phương. Xã không có trẻ em làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại. Để mọi trẻ em được vui chơi, học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, nhiều năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm làm tốt việc đầu tư cơ sở vật chất xây dựng các trường học, điểm vui chơi cho các em. Tại các trường mầm non, tiểu học và THCS đều được đầu tư xây dựng khang trang, có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng hiện đại với trang thiết bị dạy và học hoàn thiện, sân chơi, bãi tập được bố trí khoa học, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho các em học sinh sau giờ học. Từ cơ sở vật chất trường lớp khang trang đã giúp cho các em học sinh trong xã có môi trường học tập tốt, hàng năm tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở bậc tiểu học đạt 100%, trẻ trong độ tuổi mầm non từ 3 tuổi trở lên đến trường đạt 100%. Bên cạnh đó, đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật cũng được tạo mọi điều kiện để được đến trường, hòa nhập với bạn bè, hỗ trợ trong thực hiện tốt chế độ, chính sách của Nhà nước. Ngoài ra, đoàn thanh niên xã còn chủ động phối hợp các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động cho trẻ em như Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6; sinh hoạt hè; phát quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ, tết.

Không riêng xã Hà Bình, mà hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay toàn huyện có 20/20 xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Nhờ đó, các chỉ tiêu về sức khỏe, dinh dưỡng trẻ em không ngừng cải thiện. Chất lượng khám, chữa bệnh cho trẻ em ngày càng được nâng cao. Năm 2020, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 8,8%, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 11,6%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp. Hệ thống trường lớp của các cấp học tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng; 100% trẻ em đi học đúng tuổi và học sinh hoàn thành cấp THCS.

Xác định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu về trẻ em theo chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; đồng thời, là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, do đó, cấp ủy, chính quyền huyện Hà Trung đã quan tâm thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Qua đó tạo môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ em, đảm bảo cho trẻ đều được hưởng các quyền cơ bản để phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Chỉ đạo các địa phương thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong môi trường độc hại. Lồng ghép việc thực hiện quy định, tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em cùng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tăng cường vận động xã hội hóa cho các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em thông qua việc đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình phúc lợi, sân chơi, bãi tập, nhà văn hóa, trường học hay chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em, tặng quà, học bổng... nhằm tạo cho mọi trẻ em được vui chơi, học tập trong điều kiện tốt nhất. Trong năm 2020, có 95% trẻ em trên địa bàn được tham gia các sự kiện hoặc nhận quà.

Bài và ảnh: Thùy Linh