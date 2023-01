Huyện Đông Sơn phát động thi đua năm 2023

Ngày 12-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023 do Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn tổ chức.

Để phấn đấu giữ vững huyện Đông Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân với những nội dung chủ yếu như sau:

Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị, trong đó tập trung cao cho thi đua thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2023 đạt 10,51%. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán tỉnh giao. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, các phong trào thi đua lao động, sản xuất; tăng cường chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Tiếp tục đẩy mạnh duy trì và nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị, phấn đấu 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 thôn NTM kiểu mẫu, chỉ đạo các xã thực hiện xây dựng 13 thôn thông minh.

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa nguồn nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản để sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Đẩy mạnh kêu gọi thu hút các nhà đầu tư có uy tín, năng lực và thương hiệu để đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới hiện đại có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, môi trường, chất lượng sống tốt. Tạo tiền đề cho nền kinh tế huyện phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực. Thi đua nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp, công nhân lao động và Nhân dân trong huyện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 91,5%, khu dân cư văn hóa đạt trên 92,6%, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt từ 85% trở lên; tối thiểu 5 đơn vị cấp xã hoàn thành chuyển đổi số cấp xã; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số cấp huyện.

Thi đua tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, khai thác khoáng sản trái phép. Duy trì việc thu gom rác thải sinh hoạt và phấn đấu 100% hộ dân tham gia, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hạn chế thấp nhất việc vi phạm môi trường trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, hoàn thành kế hoạch tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu. Sẵn sàng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua chuyên đề. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, các kỳ họp và các nghị quyết của HĐND các cấp; xây dựng HĐND thật sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

Thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức, tăng thời lượng và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua - khen thưởng, nhất là các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phng trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, từng bước xây dựng huyện Đông Sơn sớm trở thành huyện kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Huê