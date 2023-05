Hội thi Rung chuông vàng với công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm

Sáng 13-5, tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội thi Rung chuông vàng học sinh, sinh viên Thanh Hoá với công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm năm 2023.

Toàn cảnh hội thi.

Tham gia hội thi, 100 thí sinh đại diện cho các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh đã trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm về Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ và trả lời 30 giây.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Thông qua hội thi nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết cho đoàn viên, thanh niên về quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng tham gia thực hiện tốt các quy định về sản xuất, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn. Đồng thời góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao.

Lê Phượng