Hoằng Hóa: Trao 2 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm chia sẻ những khó khăn về nhà ở của hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoằng Hóa phối hợp với chính quyền, đoàn thể các địa phương vừa trao 2 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Bút Sơn và xã Hoằng Phong.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa Hoàng Thị Định cùng đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Hoằng Phong bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Lê Thị Duyên, ở thôn Bắc Hội Triều.

Hai ngôi nhà “Mái ấm tình thương” được trao cho gia đình chị Lê thị Duyên (48 tuổi, ở thôn Bắc Hội Triều, xã Hoằng Phong) và chị Lê Thị Ngoan (43 tuổi, thôn Bút Cương, thị trấn Bút Sơn). Kinh phí mà Hội LHPN huyện Hoằng Hóa hỗ trợ mỗi gia đình xây nhà “Mái ấm tình thương” là 20 triệu đồng.

Hội LHPN huyện Hoằng Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Lê Thị Ngoan, phố Bút Cương, thị trấn Bút Sơn.

Gia đình chị Lê Thị Duyên là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm, một mình chị nuôi con trai học lớp 7. Không có nhà ở, hai mẹ con chị phải nương nhờ nơi cửa chùa.

Đến nay, chị Duyên đã có căn nhà mới gọn gàng, sạch sẽ với tổng kinh phí xây dựng hơn 170 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa hỗ trợ 20 triệu đồng, các tổ chức đoàn thể, hội phật tử chùa Trào Âm, địa phương, anh em dòng họ hỗ trợ tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng…

Chia sẻ niềm vui tại lễ bàn giao nhà, chị Lê Thị Duyên và nhiều người xung quanh đều xúc động bởi lần đầu tiên, mẹ con chị có một căn nhà là tổ ấm của riêng mình để trú mưa, trú nắng, ổn định cuộc sống, cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nuôi con trai học hành nên người...

Gia đình chị Lê Thị Ngoan là hộ nghèo. Nhà có 3 người thì chị Ngoan mắc bệnh đông máu, thường xuyên phải đi viện điều trị; chồng chị làm lao động tự do nhưng sức khỏe yếu do từng bị tai nạn; con trai chị đang học đại học. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội LHPN huyện Hoằng Hóa, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, căn nhà của gia đình chị Ngoan đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.

Ngôi nhà mới của chị Lê Thị Duyên, xã Hoằng Phong (Hoằng Hóa).

Nhận bàn giao căn nhà mới, chị Duyên, chị Ngoan đều xúc động, bày tỏ cảm ơn đến các cấp, các ngành, cán bộ hội viên phụ nữ, họ hàng, bà con lối xóm đã giúp đỡ để gia đình có ngôi nhà khang trang, ổn định nơi ở, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống…

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa phát biểu tại lễ trao nhà “Mái ấm tình thương”.

Trao nhà Mái ấm tình thương là hoạt động ý nghĩa, được Hội LHPN huyện Hoằng Hóa tổ chức thường niên, thể hiện được tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ, ủng hộ hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7-2021.

Việt Hương