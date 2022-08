Hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ khởi nghiệp

Những năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và nhiều nguyên nhân khác nên tình hình sản xuất, phát triển kinh tế của hội viên, phụ nữ huyện Vĩnh Lộc gặp nhiều khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã kịp thời hỗ trợ kiến thức và kỹ năng cho hội viên, phụ nữ khắc phục khó khăn, phục hồi kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động, duy trì và phát triển lợi nhuận kinh tế hộ gia đình và các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ đạt hiệu quả.

Chị Lê Thị Thứ, xã Vĩnh Phúc (bên trái) chia sẻ các sản phẩm khởi nghiệp được làm bằng dược liệu.

Chị Lê Thị Thứ, Giám đốc HTX dịch vụ nông dược Núi Vần, xã Vĩnh Phúc phấn khởi chia sẻ với chúng tôi: "Được hội LHPN huyện, xã tạo điều kiện tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh, tôi đã có cơ hội mang sản phẩm do chính gia đình sản xuất, gồm dầu gội, nước rửa chén để dự thi và lọt vào vòng chung kết. Từ ngày tham gia cuộc thi, tôi có điều kiện kết nối và có động lực để phát triển kinh tế đồi rừng, sản xuất các sản phẩm dầu gội, nước rửa chén từ các loại cây dược liệu do gia đình trồng. Bạn hàng biết và ủng hộ tôi rất nhiều”.

Chị Phạm Thị Dung, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Phương Giai, xã Vĩnh Tiến cùng gia đình sản xuất 2.000m2 rau an toàn trong nhà lưới. Chị Dung chia sẻ: "Điều kiện tự nhiên thuận lợi và được cấp ủy, chính quyền, tổ chức hội quan tâm, gia đình tôi làm nhà lưới sản xuất rau an toàn và thành lập HTX rau an toàn nhập cho các bếp ăn, thương lái... Việc ứng dụng công nghệ này cho giá trị thu nhập cao hơn nhiều, khoảng gần 20 triệu đồng/tháng. Chi hội phụ nữ Phương Giai có nhiều hội viên có nguồn thu nhập chính từ sản xuất rau màu và giúp nhau trong sản xuất, hiện chỉ còn 1 hộ nghèo.

Chị Thứ, chị Dung là hai trong số rất nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đang nỗ lực khắc phục khó khăn cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của tổ chức hội, của cấp ủy, chính quyền địa phương để tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay từ đầu năm, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội rà soát tình hình phát triển sản xuất, đời sống của hội viên, nắm vững địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (theo tiêu chí mới) tới từng chi, tổ hội; nhu cầu phát triển sản xuất của hội viên để xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp, như vốn, tư liệu sản xuất, nhà ở, việc làm... Cùng với đó, các cấp hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường ngày càng đa dạng và hiệu quả. Huyện hội tăng cường các hoạt động hỗ trợ các mô hình HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết do hội viên, phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả; tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, kết nối, giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ vốn vay... Các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 9 gian hàng tại các xã, thị trấn để giới thiệu các sản phẩm hội viên sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Năm 2021, Hội LHPN huyện có 2 hội viên tham dự thi chung kết phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh, trong đó có chị Hoàng Thị Hưng, Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Nông Phú được chọn dự thi cấp Trung ương do Hội LHPN Việt Nam tổ chức; chị Lê Thị Hạnh, Giám đốc HTX chăn nuôi gà đồi Tân Lập, xã Vĩnh Long đạt giải cấp tỉnh. Đầu năm 2022, Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và giới thiệu 2 ý tưởng tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp cấp tỉnh là bánh lá Ba Ron (Vĩnh Yên) và dầu gộị, nước rửa chén thảo mộc Hương Núi Vần của HTX dịch vụ nông dược Núi Vần, xã Vĩnh Phúc. Tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ đoàn công tác của Trung ương Hội và đoàn liên minh quốc tế đến thăm, làm việc với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp, giới thiệu việc làm cho lao động nữ nông thôn học nghề làm tóc, trang điểm. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật sử dụng phân bón, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và sử dụng vốn vay cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đồng thời huy động các nguồn vốn vay qua các kênh ngân hàng cho hội viên phát triển sản xuất và thường xuyên kiểm tra sử dụng nguồn vốn của các hộ. Từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ xây nhà cho 2 hội viên, nâng tổng số hộ được hỗ trợ nhà đến nay lên 28 hộ. Trao bò giống sinh sản từ phong trào “Con bò hạnh phúc” cho hội viên nghèo từ nhiều năm, đến nay trao được 19 con. Phối hợp với Công ty Neslte Việt Nam hỗ trợ, hướng dẫn 72 chị tham gia khởi nghiệp.

Bằng nhiều hình thức hỗ trợ nhau phát triển, năm 2021 có 2.134 hội viên tham gia giúp 349 hội viên với số tiền hơn 200 triệu đồng, 421 ngày công, 547 con giống, 162 cây giống các loại. Đi đầu trong phong trào này là các xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Yên, Vĩnh Hòa... Năm 2022, các cấp hội đăng ký giúp 29 hội viên thoát nghèo. Thực hiện mục tiêu này, từ đầu năm đến nay, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên về mọi mặt tiếp tục được các cấp hội tăng cường. Hiện trên địa bàn huyện có nhiều hội viên, mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ duy trì, phát triển sản xuất hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động từ 2,5 đến 6,5 triệu đồng/hội viên/tháng như: Chị Hoàng Thị Hưng, Giám đốc Công ty Nông Phú; Lê Thị Hạnh, Giám đốc HTX gà đồi Tân Lập, xã Vĩnh Long; HTX Tùng Anh, HTX Hùng Cường; các tổ liên kết làm chổi đót Vĩnh Yên, đan thủ công mỹ nghệ Vĩnh Quang; các tổ hợp tác đan chao lồng đèn xuất khẩu xã Vĩnh Hòa, chăn nuôi gia súc, gia cầm các xã Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Vĩnh Quang...

