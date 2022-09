Hết thói chơi ngông!

Nhiều ô tô, xe máy mang biển số khác thường xuất hiện trên đường. Những biển số như thế cũng xuất hiện trên mạng xã hội kèm theo sự tán tụng của một bộ phận cư dân mạng. Chủ nhân của những chiếc biển số ấy đang cố tình vi phạm pháp luật và gây ra sự bất bình cho nhiều người khác.

(Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet)

Việc thay đổi kết cấu và dãy số trên biển số ô tô, xe máy xuất hiện vài năm trước và đã trở nên phổ biến hơn trong khoảng hơn một năm nay. Một số dãy số trên biển số được chủ nhân cho là số không đẹp nên thay đổi đã đành. Có những biển số bình thường cũng được chủ nhân tự ý thay đổi. Trong đó có những biển số xe thay đổi hẳn con số trên dãy số, ví dụ như từ số 0, số 3, số 5 chế thành số 8, từ số 4 chế thành số 9, được cho là những con số mang lại sự may mắn.

Việc chủ xe tự ý thay đổi dãy số trên biển số đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý phương tiện, nhất là trong trường hợp lái xe vi phạm, gây tai nạn. Thế nhưng lại chưa có nhiều xe thay đổi dãy số trên biển số bị xử lý. Những biển số xe vi phạm ngày càng nhiều hơn, làm giảm đi tính nghiêm minh của pháp luật.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc phối hợp với công an cấp cơ sở, các lực lượng nghiệp vụ xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, mua bán biển kiểm soát trái phép. Thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đối chiếu với cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm, hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phối hợp với các đơn vị thu phí để phát hiện các trường hợp phương tiện ô tô gắn biển kiểm soát không đúng với giấy đăng ký xe hoặc biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số; gắn thiết bị thay đổi biển kiểm soát.

Mới đây mức xử phạt đối với hành vi tự ý thay đổi kết cấu, dãy số trên biển số xe cũng đã được điều chỉnh tăng nặng. Từ ngày 1-1-2022, Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng có hiệu lực, theo đó mức phạt đối với hành vi che mờ, dán biển số ô tô tăng lên tới 6 triệu đồng, xe máy lên 400.000 đồng.

Cùng với việc tăng chế tài và quyết tâm vào cuộc của lực lượng công an, hy vọng sẽ sớm chấm dứt được thói chơi ngông của một số chủ xe. Đón nhận thông tin này, nhiều người bày tỏ sự đồng tình và mong rằng việc xử lý nghiêm vi phạm sẽ được duy trì dài lâu.

Thái Minh