Hành quân xanh - dấu ấn những hoạt động thiện nguyện

Cùng với màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THPT tham gia các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch “Hành quân xanh” trong khối thanh niên lực lượng vũ trang đã và đang góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện sôi nổi, ý nghĩa...

Đoàn khối lực lượng vũ trang huyện Hậu Lộc ra quân chiến dịch hành quân xanh năm 2021.

Chiến dịch “Hành quân xanh” nhằm mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Nhân dân tham gia thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội; vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân”... qua đó, góp phần xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đầu tháng 5-2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và các nước trong khu vực, nhất là các nước có biên giới với Việt Nam, đặc biệt hành vi nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, nguy cơ dịch xâm nhập là rất lớn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 76 cán bộ, chiến sĩ trẻ “chi viện” cho tuyến biên giới phòng, chống dịch COVID-19. Đây là các cán bộ, chiến sĩ trẻ có năng lực, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tăng cường thực hiện nhiệm vụ tuần tra đường mòn, lối mở, kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, người ra vào theo đường tiểu ngạch; tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân trên khu vực biên giới không lơ là trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; vận động Nhân dân cùng tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Việc tăng cường lực lượng nhằm giúp sức cho các lực lượng tuyến đầu mở rộng các chốt để quản lý chặt hơn nữa đường biên giới của tỉnh, tham gia phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Do phải thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID–19 theo quy định của ngành y tế và địa phương vì có liên quan đến trường hợp ca bệnh F0 (bệnh nhân 12514) trên địa bàn nên nhiều hộ gia đình tại thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân (Thường Xuân) không thể gieo cấy lúa vụ thu mùa. Đáng chú ý, trong thôn có nhiều hộ gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn, gia đình neo người và người già yếu. Nắm bắt được tâm tư, trăn trở của người dân nơi đây, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thường Xuân mà nòng cốt là những cán bộ, chiến sĩ được tăng cường tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã phối hợp với Công an xã Vạn Xuân, hội LHPN xã và ban chỉ huy quân sự xã không quản ngại khó khăn, vất vả dưới thời tiết nắng nóng để xuống đồng giúp dân cấy lúa. Với sự giúp sức của các lực lượng, việc gieo cấy lúa thu mùa của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID–19 tại thôn Lùm Nưa cơ bản đã hoàn thành, các hộ dân trên địa bàn đã yên tâm để thực hiện các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch COVID–19 theo quy định.

Ngay từ đầu tháng 5-2021, Tỉnh đoàn đã triển khai chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” đến các cơ sở đoàn của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thời gian triển khai, 100% cơ sở đoàn đã cam kết tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”. Sau 2 tháng tham gia chiến dịch, toàn tỉnh đã thành lập 144 đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” thu hút 9.600 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện cụ thể, ý nghĩa, thiết thực, tiêu biểu như: đoàn thanh niên công an 27/27 huyện, thị xã, thành phố ra quân làm căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân; đoàn thanh niên công an, bộ đội các huyện, thị xã, thành phố tham gia tiếp sức mùa thi tại các điểm thi vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” giúp dân làm đường liên thôn, bản... Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 5 đến ngày 9-7, các đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” đã tích cực phối hợp tham gia các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” và đã để lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm đẹp với các thí sinh và người nhà thí sinh. Với sự đóng góp thiết thực, sự hỗ trợ kịp thời của các đội hình tình nguyện đã góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo động lực cho thí sinh và có ý nghĩa xã hội.

Thời gian tới, chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” tiếp tục tập trung vào các hoạt động trọng tâm, như: tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; các hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội, thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7...

Bài và ảnh: Lê Phượng