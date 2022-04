Hàng nghìn phương tiện đổ về quê nghỉ lễ, ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1A

Ngày 30-4, các phương tiện từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh rất đông đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa.

Tình trạng ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1A đoạn qua các huyện Hà Trung, Hậu Lộc và Hoằng Hóa

Theo ghi nhận, từ 13h chiều 30-4, tình trạng ùn tắc xảy ra tại đoạn đường từ cầu Lèn (thị trấn Hà Trung), dọc địa bàn huyện Hậu Lộc cho tới khu vực Nghĩa Trang (Hoằng Hóa). Hàng trăm xe ô tô bao gồm xe cá nhân, xe tải, xe khách, xe du lịch… đểu rơi vào tình trạng ùn tắc nặng trên đường. Các xe phải nhích dần từng m, di chuyển rất chậm. Trong khi chưa thể giải quyết nhanh, nhiều xe ô tô tiếp tục được “bổ sung” thêm vào đoàn xe đang tắc, dẫn đến tình trạng ùn tắc còn nghiêm trọng hơn.

Các phương tiện phải nhích khá chậm để lên cầu Đò Lèn

Ùn tắc cục bộ xảy ra ngay trên cầu Đò Lèn

Xe ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài

Trước tình tình hình trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an các huyện Hà Trung, Hậu Lộc và Hoằng Hóa để phân luồng giao thông, giải tỏa tình trạng ùn tắc. Trung tá Nguyễn Duy Tuân, Phó đội trưởng đội CSGT Công an huyện Hậu Lộc cho biết: Từ sáng 30-4, Công an huyện đã cử 100% quân số, chia thành các tổ, cắm chốt tại các điểm giao cắt trên quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Đò Lèn về khu vực đền Bà Triệu.

Lực lượng CSGT Công an huyện Hậu Lộc phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Quán Dốc

"Tuy vậy, từ đầu giờ chiều, lượng xe tăng đột biến nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, nhất là từ km 303 đến km 309. Đội CSGT Công an huyện Hậu Lộc đã huy động toàn bộ lực lượng chiến sỹ tới các điểm nóng để phân luồng giao thông, giải tỏa ách tắc”. Trung tá Nguyễn Duy Tuân cho biết thêm.

Lực lượng công đã phải làm việc hết công suất để điều tiết giao thông

Cũng theo ghi nhận, mặc dù tại các điểm giao cắt giữa quốc lộ 1A và các đường nhánh có đèn giao thông, tuy vậy, do tình trạng ùn tắc cục bộ nên lực lượng CSGT đã trực tiếp phân luồng để các phương tiên có thể di chuyển thuận lợi nhất, đặc biệt là chiều Bắc – Nam.

Tình trạng ùn tắc giao thông càng về cuối giờ chiều càng phức tạp và chưa thể giải quyết sớm

Đến cuối buổi chiều ngày 30-4, tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài, chưa thể thể giải quyết. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các địa phương đang căng mình để phân luồng, điều tiết, giải tỏa các điểm nóng ách tắc giao thông, bảo đảm để quốc lộ 1A được thông suốt trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường 100% quân số bảo đảm giao thông trên tuyến quốc lộ 1A trong dịp nghỉ lễ 30-4, chiều Bắc – Nam trong những ngày đầu và chiều ngược lại trong những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Ngọc Huấn