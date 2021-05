Gương sáng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Về xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy) nhắc đến chị Phạm Thị Yến, chủ tịch hội phụ nữ xã, ai cũng biết. Bởi chị là người cán bộ năng nổ, nhiệt tình trong công tác hội và phong trào tại địa phương.

Chị Phạm Thị Yến, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy) tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại hộ gia đình.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa hội phụ nữ và BHXH huyện trong công tác vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện. Trên cương vị là một đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, chị Phạm Thị Yến đã kiên trì “đến từng nhà, gặp từng người” tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Chính sách BHXH tự nguyện, với thời gian đóng kéo dài nên khi tuyên truyền chị đã khéo léo, giúp đối tượng của mình vừa hiểu được đây là chính sách ưu việt, mang lại lợi ích lớn cho những người lao động tự do, đồng thời có những dẫn chứng cụ thể của những người được hưởng lương hưu trong thôn, trong xã, tuy có thể chưa nhiều nhưng không phải nhờ cậy đến con cháu lúc già để họ “thấm” dần, từ đó họ yên tâm khi tham gia BHXH tự nguyện.

Để làm được điều đó, chị Yến đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã lồng ghép tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện qua hệ thống đài truyền thanh của xã, tại các buổi họp giao ban, họp chi bộ, họp thôn, họp chi hội, đến tận nhà hội viên tư vấn, chia sẻ tới cán bộ, hội viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện. Đặc biệt chị lựa chọn từng nhóm đối tượng tiềm năng, sắp xếp thời gian hợp lý đến vận động, tuyên truyền trực tiếp tại gia đình.

Chị Quách Thị Thủy, thôn Trung Độ, xã Cẩm Châu, tâm sự: “Là lao động tự do, thu nhập bấp bênh nên ban đầu cũng không có ý định tham gia BHXH tự nguyện. Nhưng với sự kiên trì và sự tận tình tuyên truyền cặn kẽ của chị Yến, tôi hiểu và thấy phù hợp với bản thân nên đã tham gia BHXH tự nguyện. Khi hiểu được lợi ích của chính sách tôi đã động viên người thân trong gia đình, chị em phụ nữ cùng tham gia BHXH tự nguyện qua đại lý của hội phụ nữ xã”.

Chị Yến chia sẻ: “Đại lý thu bảo hiểm có vai trò rất quan trọng là cánh tay nối dài của cơ quan BHXH huyện, UBND xã trong việc đưa chính sách BHXH, BHYT đến với từng người dân. Vì thế, để đạt được hiệu quả trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, nhất là tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện - một chính sách mới mà người dân chưa thực sự quan tâm, thì bản thân các đại lý phải nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng tuyên truyền lôi cuốn người nghe, truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ. Xác định công tác tuyên truyền, vận động phát triển BHXH, BHYT là góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội do vậy, bên cạnh được tham gia các buổi tập huấn do cơ quan BHXH tổ chức, tôi đã chủ động nghiên cứu Luật BHXH, các văn bản hướng dẫn thực hiện, các tài liệu, chương trình tuyên truyền về BHXH tự nguyện qua các phương tiện thông tin đại chúng để bổ sung, hoàn thiện vốn kiến thức của bản thân. Và quan trọng nhất là phải kiên trì tuyên truyền, thuyết phục để mọi người hiểu tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện”.

Vận động một người dân tham gia BHXH tự nguyện khó một, nhưng để duy trì bền vững còn khó gấp đôi. Bởi theo chị Yến, người dân ở đây đa số làm nông nghiệp, đời sống khó khăn cho nên để vận động được một người dân tham gia, đại lý phải đồng hành, theo suốt quá trình. Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, sự nhiệt tình của mình, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn xã Cẩm Châu ngày một tăng cao. Riêng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do chị Phạm Thị Yến phụ trách từ năm 2019 đến nay, đã tuyên truyền, vận động được 102 người tham gia BHXH tự nguyện, góp phần cùng Đảng, Nhà nước bảo đảm chính sách an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: Tô Hà