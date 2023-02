“Gỡ khó” cho phường Nam Ngạn

Dù đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, song phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong đột phá phát triển.

Nhiều nhà dân ở tổ dân phố Tiền Phong đã xuống cấp mà không được sửa chữa hoặc xây mới, do ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân phường Nam Ngạn đã tập trung cao, nỗ lực lớn, quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kinh tế - xã hội luôn có bước phát triển khá, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Đặc biệt trong năm 2022, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi 27/27 chỉ tiêu đề ra. Trong đó có 19 chỉ tiêu vượt kế hoạch, như chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, thành lập doanh nghiệp, xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đạt 100%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 92 triệu đồng/năm...

Trong năm 2022, Đảng ủy, UBND phường cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, để Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, như: Dự án Khu đô thị phía Đông đại lộ Bắc Nam, mặt bằng quy hoạch (MBQH) 655, MBQH 09, Công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã,... Đồng thời chỉnh trang diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp; đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phường kiểu mẫu.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Nam Ngạn, năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường chỉ đạt gần 11 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu không thường xuyên đạt hơn 3 tỷ đồng, thu thường xuyên chỉ đạt khoảng 1,7 tỷ đồng, ngân sách thành phố phải cấp hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng để phục vụ chi thường xuyên (chủ yếu là chi cho công tác quản lý Nhà nước, phát triển văn hóa, giáo dục...).

Đồng chí Trần Đăng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Nam Ngạn, cho biết: Dù đạt nhiều kết quả rất đáng tự hào, nhưng so với bề dày truyền thống của đơn vị anh hùng và tiềm năng, lợi thế thì vẫn chưa tương xứng, Nam Ngạn vẫn còn thiếu sự đột phá trong phát triển. Mà nguyên nhân của thực trạng này có một phần do trên địa bàn phường vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, dang dở, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Cùng với đó là các quy hoạch kết nối phường Nam Ngạn với các phường trung tâm thành phố còn chưa đồng bộ.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Nam Ngạn, năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường chỉ đạt gần 11 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu không thường xuyên đạt hơn 3 tỷ đồng, thu thường xuyên chỉ đạt khoảng 1,7 tỷ đồng, ngân sách thành phố phải cấp hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng để phục vụ chi thường xuyên (chủ yếu là chi cho công tác quản lý Nhà nước, phát triển văn hóa, giáo dục...). Dù vượt chỉ tiêu được giao, nhưng so với nhiều phường trên địa bàn thành phố thì nguồn thu ngân sách của phường Nam Ngạn là không cao, phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh phát triển chưa mạnh, các hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng nhà ở diễn ra không nhiều... Điều này chủ yếu là do phường Nam Ngạn còn thiếu hệ thống giao thông kết nối với các phường trung tâm của TP Thanh Hóa. Hiện tại, từ phường Nam Ngạn đến trung tâm thành phố chủ yếu qua đường Trần Hưng Đạo đến Trường Thi và đại lộ Nam sông Mã. Trong khi đó, với đại lộ Nam sông Mã, bà con thường đi qua để đến trụ sở UBND TP Thanh Hóa giải quyết thủ tục hành chính, còn giao thương buôn bán chủ yếu qua đường Trần Hưng Đạo ra đường Trường Thi. Do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, con đường này thường xuyên bị ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Khi mà hệ thống giao thông kết nối còn chưa đồng bộ thì dịch vụ thương mại, hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn phường Nam Ngạn cũng kém sôi động hơn so với nhiều xã, phường trên địa bàn TP Thanh Hóa là điều dễ hiểu. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn phường chậm được “lấp đầy”.

Khi mà hệ thống giao thông kết nối còn chưa đồng bộ thì dịch vụ thương mại, hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn phường Nam Ngạn cũng kém sôi động hơn so với nhiều xã, phường trên địa bàn TP Thanh Hóa là điều dễ hiểu. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn phường chậm được “lấp đầy”.

Bí thư Đảng ủy Trần Đăng Thông cho biết thêm, theo quy hoạch giao thông, phường Nam Ngạn sẽ được kết nối trực tiếp sang phường Đông Hương bằng 2 cây cầu bắc qua sông Kênh Vinh. Tuy nhiên, cho đến nay những cây cầu này vẫn chưa được triển khai xây dựng.

Ngoài hệ thống giao thông kết nối với phường trung tâm còn chưa đồng bộ, trên địa bàn phường Nam Ngạn vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, dở dang, tác động đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống Nhân dân. Minh chứng rõ nhất là gói thầu số 17 và số 21, Dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu úng Đông Sơn dang dở nhiều năm, đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Riêng gói thầu số 17 có 163 hộ dân và 1 nhà văn hóa dọc theo đường Duy Tân, thuộc 2 tổ dân phố Hưng Hà và Tiền Phong bị ảnh hưởng, phải di dời. Trong số này đã có 145 hộ nhận tiền đền bù tài sản vật kiến trúc trên đất từ nhiều năm nay, nhưng chưa có hộ nào được cấp đất tái định cư. Vậy nên, những căn nhà họ đang ở qua nhiều năm đã xuống cấp mà không được phép sửa chữa hay xây mới. Trong đó có nhiều căn nhà đã xiêu vẹo, chằng chịt vết nứt, nghiêng xuống dòng Kênh Vinh.

Hay tuyến cống ngầm tiêu thoát nước từ MBQH 1474 ra sông Hạc dang dở nhiều năm, khiến hàng chục nhà dân ở tổ dân phố Nam Sơn 2 thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa lớn. Dù người dân sinh sống tại đây đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp chính quyền, nhưng cho đến nay dự án vẫn chưa được tiếp tục triển khai. Trong số những công trình dự án chậm tiến độ trên địa bàn phường Nam Ngạn còn phải kể đến các MBQH: 6275, 5186... Nguyên nhân của tình trạng này có một phần do năng lực của đơn vị thi công còn hạn chế, do công tác giải phóng mặt bằng, hoặc do vướng vào dự án khác chậm tiến độ...

“Chúng tôi mong muốn được Đảng, Nhà nước cấp trên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng trên địa bàn, nhất là hạ tầng giao thông kết nối với các phường trung tâm TP Thanh Hóa. Đồng thời quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai các dự án hiện còn dang dở, tạo điều kiện thuận lợi cho phường Nam Ngạn bứt phá phát triển trong thời gian tới”, Bí thư Đảng ủy Trần Đăng Thông bày tỏ.

Bài và ảnh: Đỗ Đức