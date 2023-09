Giảm nghèo hay câu chuyện “con kiến leo cành đa...” (Bài 1): Thoát khó, có thoát nghèo?

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28-4-2017 về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS&MN giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa nằm trong “top đầu” cả nước với 225 xã khu vực I, II, III (chỉ sau Nghệ An 252 xã và Lạng Sơn 226 xã). Đồng thời, với 100 xã khu vực III, Thanh Hóa cũng chỉ xếp sau một số tỉnh như Lạng Sơn (125 xã), Sơn La (112 xã), Điện Biên (101 xã)... về số xã ĐBKK trong giai đoạn này. Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16-9-2021 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn ĐBKK vùng DTTS &MN giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa là tỉnh có số xã thoát khỏi khu vực ĐBKK nhiều nhất cả nước, với 79/100 xã (sau sáp nhập còn 74 xã). Toàn tỉnh có 340.398 đối tượng thuộc 74 xã ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2016-2020, nhưng không thuộc diện ĐBKK giai đoạn 2021-2025, chịu tác động bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT. Trong khi, một số tỉnh có số xã khu vực III lớn, nhưng số xã thoát khỏi khu vực ĐBKK giai đoạn 2021-2025 lại không đáng kể. Điển hình như Hà Giang chỉ thoát 1/134 xã; Điện Biên thoát 7/101 xã; Nghệ An thoát 18/94 xã; Lào Cai thoát 32/102 xã; Lạng Sơn thoát 37/125 xã... Thậm chí, một số địa phương còn tăng thêm số xã ĐBKK so với giai đoạn 2016-2020. Điển hình là Sơn La tăng 14 xã (126/112 xã); Bắc Kạn tăng 13 xã (67/54 xã); Quảng Ngãi tăng 6 xã (52/46 xã)...