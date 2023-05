Du khách thích thú với “Con đường từ trái tim đến trái tim” giữa lòng TP Thanh Hóa

Chương trình chào mừng Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An sẽ diễn ra từ ngày 26-4 đến 3-5-2023 tại công viên Hội An, TP Thanh Hóa với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”. Sự kiện sẽ có các chương trình nghệ thuật, thả đèn hoa đăng và thăm các gian hàng tại dãy nhà phiên bản phố cổ Hội An. Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An sẽ tổ chức chương trình triển lãm ảnh và hiện vật gồm: Trưng bày hiện vật văn hóa Đông Sơn và các hiện vật lưu niệm kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam, tranh ảnh về lịch sử tỉnh Thanh Hóa từ thời tiền sử đến nay; trưng bày tranh ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam; trưng bày ảnh đẹp về di tích, danh thắng TP Thanh Hóa; không gian đường hoa… Chương trình giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch sẽ giới thiệu đến Nhân dân và du khách về các điểm đến, các chương trình du lịch qua sách, ảnh, tờ rơi nhằm kích cầu du lịch TP Thanh Hóa.