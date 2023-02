Định vị xe máy có thực sự cần thiết trong đời sống?

Định vị xe máy – an toàn trên mọi nẻo đường, liệu có đúng khi kẻ trộm ngày một tinh vi hơn, am hiểu hơn và biết cách vô hiệu hóa sản phẩm?

Có nên lắp định vị xe máy bảo vệ tài sản tích góp của mình? Đâu là thương hiệu cung cấp thiết bị định vị chất lượng, uy tín hiện nay? Vntrack.vn có gì khác biệt so với phần đông nhà cung cấp còn lại? Mọi câu hỏi của bạn sẽ được giải đáp cụ thể ngay sau đây.

Hỗ trợ xác định vị trí trong trường hợp xấu xảy ra

Như bạn đã biết, xe máy là một trong những phương tiện di chuyển chủ yếu tại Việt Nam, là tài sản giá trị mà nhiều gia đình phải dành dụm, tiết kiệm trong suốt một thời gian dài mới có được.

Trung bình trong 1 quý, lượng xe máy bán ra tại thị trường Việt Nam lên đến hơn 731.777 xe, tương đương với lượng tiêu thụ trung bình 8.123 xe mỗi ngày. Tuy nhiều đến vậy, nhưng chỉ cần một vài phút sơ ý nhỏ, kẻ trộm đã “cuỗm” ngay toàn bộ công sức của bạn.

Chính vì vậy, nhiều chủ xe đã tìm đến Vntrack.vn với mong muốn lắp đặt một thiết bị định vị xe máy như một cách bảo quản tối ưu tài sản của mình. Để không còn thấp thỏm, lo âu từng phút từng giây liệu chiếc xe của mình có còn bình yên sau một vài phút vắng mặt nữa không.

Một khi liên kết định vị xe máy của Vntrack.vn vào xe, bạn sẽ theo dõi được hành trình di chuyển của phương tiện được cập nhật liên tục qua thiết bị di động, nhanh chóng nhận biết được tốc độ di chuyển của xe, vị trí xe hiện tại.

Bên cạnh đó, thiết bị định vị xe máy của Vntrack.vn còn gửi báo động qua ứng dụng điện thoại, hú còi cảnh báo khi có kẻ xấu mon men lại gần xe của bạn, để bạn phát hiện kịp thời. Trong trường hợp xấu xảy ra là kẻ xấu lấy cắp được xe, định vị của xe cũng nhanh chóng phát hiện để kịp thời truy bắt.

Bảo vệ an toàn con trẻ

Được xem là một trong những vấn đề đau đầu nhất của các bậc phụ huynh Việt Nam đó là dạy dỗ, quản lý con trẻ khi bước vào giai đoạn dậy thì. Đây là giai đoạn trẻ trải qua nhiều thay đổi, thích tự lập, tìm cách né tránh sự kiểm soát để tìm hiểu bản thân, khám phá xã hội xung quanh.

Do đó, độ tuổi mới lớn này thường thích được la cà ngoài đường, không xin phép gia đình,… đã vô tình tạo điều kiện cho kẻ xấu có cơ hội tiếp cận và dụ dỗ. Nhất là trong thời đại người người nhà nhà đều bận rộn, và con trẻ phải tự điều khiển phương tiện để đi học.

Để bảo quản an toàn cho trẻ, nhiều bậc phụ huynh đã tìm đến Vntrack.vn để lắp đặt thiết bị định vị xe máy , giúp theo dõi chính xác hành trình di chuyển, đảm bảo con trẻ luôn được an toàn. Một ưu điểm khác khi lắp đặt thiết bị định vị trên xe của con chính là yên tâm để con khám phá, tự lập, mà không can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư, quản lý chặt chẽ và khiến con trẻ không thoải mái.

Lựa chọn thiết bị định vị xe máy từ thương hiệu nào để đảm bảo chất lượng?

Lắp đặt định vị xe máy dần trở thành một trong những việc làm vô cùng cần thiết để bảo quản tài sản, xác định phương tiện, theo dõi hành trình và trở thành người bạn đồng hành đắc lực trên mọi nẻo đường.

Để lựa chọn được sản phẩm định vị xe máy chất lượng, hoạt động bền bỉ và đảm bảo đầy đủ chính sách mua hàng, chính sách bảo hàng đúng chuẩn, hãy liên hệ ngay cho Vntrack.vn – một trong những thương hiệu cung cấp tất tần tật các loại định vị như:

- Thiết bị định vị xe máy.

- Thiết bị định vị xe ô tô.

- Thiết bị định vị không dây.

Khi đến với Vntrack.vn, quý khách hàng còn nhận được những ưu điểm khác như:

- Thiết bị định vị cập nhật công nghệ mới nhất thị trường.

- Giá thành phải chăng, phù hợp với mọi túi tiền người dùng.

- Đa dạng sản phẩm: Camera hành trình, phụ kiện bộ đàm, bộ kích bình, máy bơm xe,…

Đội ngũ tư vấn viên tận tâm, đầy nhiệt huyết kết hợp cùng đội ngũ kỹ thuật viên am hiểu sản phẩm, sẽ hỗ trợ lắp đặt thiết bị định vị xe máy trực tiếp cho khách hàng.

Trong suốt thời gian hình thành và phát triển đến nay, Vntrack.vn vô cùng tự hào vì đã hỗ trợ được hàng trăm, hàng nghìn khách hàng bảo vệ tài sản quý báu được an toàn. Với những lợi ích mà Vntrack.vn đã mang lại, Vntrack.vn tự tin mình sẽ là thương hiệu cung cấp định vị xe máy hoàn hảo nhất với mọi nhu cầu khách hàng.

Thông tin liên hệ: - Văn phòng Hà Nội: Số 16, Ngõ 126, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. - Văn phòng Sài Gòn: Số 93A, Đường Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, Sài Gòn. - Hotline 24/24: 0981.943.368|0933.543.368; Tổng đài: 024 9995 8868 - Email: cskh@vntrack.vn - Website: vntrack.vn

LN