Điện lực Hoàng Hóa: Nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng

Để đảm bảo nguồn điện phục vụ tổ chức các hoạt động chào mừng Khai trương du lịch biển Hải Tiến và mùa cao điểm du lịch hè 2022, Điện lực Hoằng Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, linh hoạt.

Cán bộ, nhân viên Điện lực Hoằng Hóa họp phổ biến nội dung công việc - biện pháp an toàn trước khi triển khai công việc trên lưới điện.

Điện lực Hoằng Hóa hiện quản lý vận hành và kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và 5 xã, phường thuộc thành phố Thanh Hóa với tổng số 49.104 khách hàng. Theo đó, 100% khách hàng đã được số hóa hợp đồng mua bán điện và chuẩn hóa thông tin khách hàng trên chương trình CMIS, trong đó số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt là 37.484 khách hàng, đạt 75,22%.

Theo tính toán của Ngành điện, nhu cầu sử dụng điện trong dịp khai trương du lịch biển Hải Tiến, đặc biệt là thời gian cao điểm du lịch hè sẽ tăng cao hơn so với ngày thường. Để chuẩn bị chu đáo nguồn lưới điện ổn định, an toàn, Điện lực Hoằng Hóa đã chú trọng xây dựng kế hoạch, lập phương án củng cố và tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, liên tục đo điện áp, san tải các trạm biến áp đầy tải, non tải nhằm chống quá tải lưới điện. Cân đảo pha, xử lý tiếp xúc, phát tuyến hành lang, di chuyển các bộ tụ bù đã lắp đặt trên lưới đến vị trí phù hợp... Nâng cao chất lượng, số lượng kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp (TBA), đặc biệt là kiểm tra đêm nhằm sớm phát hiện các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện. Thường xuyên sử dụng camera nhiệt để kiểm tra lưới điện trung thế và các TBA phụ tải vào những đêm có mưa phùn hoặc sương muối, nhằm phát hiện ra những điểm bị phóng điện bề mặt, đấu mối sửa chữa điện hotline để lập kế hoạch rửa sứ kịp thời, hạn chế nguy cơ gây ra sự cố làm gián đoạn việc cung cấp điện và giảm tổ thất điện năng…

Bên cạnh đó, Điện lực Hoàng Hóa cũng thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật vận hành, ngăn ngừa sự cố. Đảm bảo lưới điện không xảy ra sự cố thoáng qua hoặc vĩnh cửu, đưa suất sự cố thấp hơn chỉ tiêu giao. Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện các khiếm khuyết trên lưới điện, phát dọn hành lang cao hạ áp.

Điện lực Hoằng Hóa.

Ông Lê Quang Hiếu, Giám đốc Điện lực Hoằng Hóa cho biết: Việc đảm bảo cấp điện an toàn, linh hoạt và hiệu quả được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Điện lực Hoằng Hóa, đặc biệt trong các dịp Lễ khai trương du lịch biển Hải Tiến và nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Vì thế đòi hỏi đơn vị phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí cũng như đảm bảo điện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Để cấp điện cho khu vực Hải Tiến, Linh Trường đơn vị đã tiến hành nâng cấp hệ thống từ lưới 10 lên lưới 22 KV. Điện lực đã thay thế, nâng công suất 7 TBA; thay đổi kết dây thành kết dây trung thế để ưu tiên cấp điện cho khu du lịch Hải Tiến, Linh Trường; Phối hợp với khách hàng tổng kiểm tra các TBA của khách hàng đảm bảo sẵn sàng cấp điện cho các hoạt động vui chơi, giải trí, lưu trú của các nhà hàng, khách sạn…

Điện lực Hoằng Hóa quyết tâm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt thiết yếu của Nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện, đặc biệt đảm bảo điện ổn định có chất lượng cho phát triển, phục hồi du lịch dịch vụ sau đại dịch COVID-19.

Linh Hương