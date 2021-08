Điểm tựa đầu sóng của ngư dân

Quá trình vươn khơi đánh bắt hải sản trên biển, ngư dân phải thường xuyên đối mặt với những khó khăn, thử thách của thiên tai, tai nạn. Những lúc ngư dân gặp sự cố trên biển, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Hải đội 2, BĐBP tỉnh luôn kịp thời xuất kích thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Họ trở thành điểm tựa vững chắc tiếp sức cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trước khi xuất bến ra khơi khai thác hải sản.

Ông Nguyễn Văn Trung, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, chủ tàu đánh bắt xa bờ, cho biết: “CBCS Hải đội 2 không chỉ thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm vùng biển nước ngoài, mà trước mỗi chuyến đi biển dài ngày, các ngư dân đều được các CBCS tới thăm hỏi, động viên và cung cấp những thông tin liên quan đến ngư trường mà tàu của mình sắp tới, hướng dẫn ngư dân cách kết nối thông tin liên lạc, cách xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm... Chính điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho tôi cũng như những ngư dân khác trước mỗi chuyến ra khơi”.

Hải đội 2 có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển phía Bắc giáp với tỉnh Ninh Bình, phía Nam giáp với tỉnh Nghệ An, có vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng, nơi có đường hàng hải thuận lợi cho hoạt động giao thương vận tải biển với các nước trong khu vực và quốc tế. Thiếu tá Lương Hồng Ngọc, phó thuyền trưởng tàu BP 05-98-01, chia sẻ: “Tất cả CBCS trong đơn vị đều thuần thục các kỹ thuật, kỹ năng cứu người bị nạn... kết hợp với đó là các bài tập tạo sức bền thể lực giúp bộ đội chống chọi với sóng to, gió lớn khi làm nhiệm vụ trên biển và cứu hộ, cứu nạn. Với CBCS ở Hải đội 2, việc thực hiện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn mãi là kỷ niệm không thể quên, nhưng có lẽ cũng bởi chứng kiến những mất mát như thế mà mỗi người càng quyết tâm đối mặt với sóng dữ, biển cả, vượt qua những lo lắng riêng tư quyết giành lại sự sống cho những người gặp nạn. Người bị nạn chờ mình từng giờ, từng phút do đó anh em luôn một lòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đưa người và tài sản vào bờ an toàn”.

Với nhiều cuộc tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhưng Thiếu tá Lương Hồng Ngọc không thể nào quên chuyến cứu nạn ngày 4-2-2020. Vào khoảng 13 giờ 40 phút, đơn vị được nhận nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển cách cảng Lạch Hới 26 hải lý về phía Đông Nam có tàu cá số hiệu TH. 90183 TS do ông Trần Văn Thành là thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên gặp nạn, tàu đang chìm dần xuống biển. Nhận được nhiệm vụ, Thiếu tá Lương Hồng Ngọc cùng chỉ huy Hải đội 2 điều động tàu BP 05-98-01 lên đường tìm kiếm cứu nạn. Sau khi xác định vị trí của tàu bị nạn, Thiếu tá Lương Hồng Ngọc và đồng đội đã tiếp cận được các ngư dân đang trôi dạt ngoài biển trong tình trạng kiệt sức, tâm lý hoảng loạn, đói và rét. Sau khi đưa lên thuyền và tiến hành cấp cứu cho ngư dân, chăm sóc cho các ngư dân phục hồi sức khỏe, tàu BP 05-98-01 đã đưa các ngư dân cập cảng Hải đội 2 an toàn trong niềm hạnh phúc vô bờ của đồng nghiệp, của chính quyền địa phương.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ trên biển, vì vậy Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đội 2 xác định nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển; công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ, trọng tâm của đơn vị trong những năm qua. “Công tác tuần tra, kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn trên biển là nhiệm vụ muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi mỗi CBCS phải có tinh thần dũng cảm, nhạy bén và linh hoạt. Vì mỗi lần gặp thời tiết xấu, sóng to, gió lớn, các vụ việc xảy ra thường ở vị trí xa nên CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ phải đi qua đêm, sự sống chỉ phụ thuộc vào con tàu. Vì thế, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị luôn gặp gỡ, động viên CBCS xác định tốt tư tưởng, vững vàng tâm lý, chủ động và linh hoạt trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Kết quả công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn hiệu quả ngày càng khẳng định được tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, đức tính dũng cảm, mưu trí vượt mọi hiểm nguy của CBCS của đơn vị” - Đại úy Đỗ Xuân Phượng, Chính trị viên Hải đội 2 chia sẻ.

Để đảm bảo giữ liên lạc thường xuyên với các tàu của ngư dân trên biển, công tác trực thông tin báo bão luôn được duy trì 24/24 giờ. Trong năm 2020, Hải đội 2 đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển được trên 30 lần, gần 400 lượt CBCS tham gia; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trực tiếp phát tờ rơi cho hơn 700 phương tiện tàu thuyền khai thác hải sản trên biển; hướng dẫn hàng trăm lượt tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn; tham gia cứu hộ, cứu nạn các tàu gặp nạn trên biển.

Là đơn vị chủ công của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, CBCS Hải đội 2 luôn ý thức sâu sắc trong việc giữ gìn an ninh biển đảo, đảm bảo an toàn cho ngư dân mỗi chuyến ra khơi. Các chiến sĩ trong đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng cả về lực lượng và phương tiện. Đơn vị thường xuyên quan tâm và duy trì nghiêm túc các chế độ huấn luyện trong ngày, trong tuần, tổ chức diễn tập ứng phó xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển.

Con tàu mang số hiệu BP 05-98-01, cùng với những người lính mang quân hàm xanh vẫn luôn là điểm tựa nơi đầu sóng, ngọn gió những người dân vùng biển đảo quê hương.

Bài và ảnh: Hoàng Anh