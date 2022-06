Diêm dân Thanh Hóa đội nắng nóng thu hoạch muối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp từ 40-60%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.