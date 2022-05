Để tiện ích ngày càng được phát huy

Từ ngày 21-5-2022, cùng với cả nước, công an 26 huyện, thị xã, thành phố và công an 68 xã, phường đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đăng ký ô tô, mô tô, xe máy, xe điện cho công dân. Rất nhiều người dân đã hào hứng và đánh giá cao chủ trương này.

Theo Thông tư số 15/2022 sửa đổi, bổ sung, Bộ Công an đã trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho cá nhân, tổ chức. Cụ thể, công an cấp xã đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

Việc gia tăng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong những năm gần đây đã gây áp lực rất lớn lên phòng cảnh sát giao thông, công an các tỉnh, thành phố. Dù đã có những cải cách những vẫn gây ra khó khăn cho người đến đăng ký phương tiện. Để không phải chờ đợi, mất thời gian với các thủ tục mà không phải có thể thực hiện ngay được, nhiều người đã buộc phải tìm đến những trung gian. Một số người thì ủy quyền cho đại lý bán xe khiến cho chi phí đăng ký xe tăng lên.

Dù sau đó việc đăng ký mô tô, xe máy đã được phân cấp về cho cơ quan công an cấp huyện, nhưng không phải huyện nào trong tỉnh cũng thực hiện được. Hơn nữa người dân vẫn phải đi từ xã lên huyện để đăng ký. Ở nhiều huyện miền núi, để di chuyển quãng đường này là không hề dễ dàng. Hơn nữa, với số lượng hồ sơ đăng ký mô tô, xe máy lớn đã gây quá tải cho bộ phận tiếp nhận đăng ký của công an cấp huyện dẫn đến làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ cho công dân, nhiều người bức xúc.

Hơn nữa, việc phân quyền cấp đăng ký ô tô, xe máy về cho cơ quan công an cấp huyện, cấp xã còn giúp công an cơ sở quản lý chặt chẽ xe máy đăng ký trên địa bàn, từ đó chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

Đây là một dịch vụ công thiết yếu giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính. Bước đầu việc thực hiện đăng ký ô tô, mô tô, xe máy tại cơ quan công an cấp huyện, cấp xã đã nhận được sự đồng thuận của Nhân dân. Để dịch vụ công này phát huy tác dụng, thúc đẩy nhanh hơn quá trình cải cách hành chính hướng vào người dân, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phải tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong phục vụ. Người dân cũng phải nâng cao hơn nhận thức, hiểu biết, đáp ứng yêu cầu, để tiện ích đã được tạo ra ngày càng thêm phát huy tác dụng, từ đó được nhân ra địa bàn các xã, phường khác trong tỉnh, đảm bảo tất cả người dân được thụ hưởng dịch vụ công tại chỗ.

Tuệ Minh