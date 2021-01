Đảng bộ huyện Hậu Lộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Hậu Lộc thường xuyên coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng, từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Cán bộ UBND xã Thuần Lộc tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính.

Ngay từ đầu năm, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã quan tâm, bố trí thời gian để nghe và cho ý kiến về tình hình công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý trong đảng bộ huyện, kịp thời nắm bắt và chỉ đạo, nhằm đảm bảo công tác KTGS được thực hiện chất lượng, hiệu quả. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới theo Điều lệ Đảng. Năm 2020, UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 56 tổ chức đảng, 183 đảng viên thực hiện nhiệm vụ KTGS. Trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 6 tổ chức đảng và 33 đảng viên; cấp uỷ cơ sở kiểm tra 50 tổ chức đảng và 150 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có 46 tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS; 10 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, nhưng chưa đến mức phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới, UBKT từ huyện đến cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 50 đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã phân công các ban đảng, các đồng chí trong ban thường vụ thực hiện nhiệm vụ giám sát trực tiếp, gián tiếp đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới. UBKT từ huyện đến cơ sở giám sát chuyên đề đối với 11 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Nội dung giám sát về việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình KTGS năm 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; việc thực hiện quy chế làm việc... Thực hiện kiểm tra tài chính Đảng, UBKT Huyện ủy kiểm tra tài chính Đảng tại 6 đơn vị; UBKT cơ sở kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí tại các đơn vị. Qua kiểm tra, kết luận không có tổ chức đảng vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng và thu nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí. Về thi hành kỷ luật Đảng, theo UBKT Huyện ủy: Năm 2020, không có tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Có 4 đảng viên vi phạm đã thi hành kỷ luật, trong đó cảnh cáo 1 đảng viên; khai trừ 3 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, tham nhũng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm; buông lỏng lãnh đạo quản lý...

Đại diện UBKT Huyện ủy cho biết: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ xây dựng Đảng của đảng bộ, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ KTGS do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Thông qua công tác KTGS đã giúp đánh giá đúng tình hình, có biện pháp chỉ đạo kịp thời khắc phục những yếu kém, tồn tại. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lưu Trường