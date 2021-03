Đảm bảo tiến độ dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Với sự nỗ lực, cố gắng không quản ngày đêm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác thu thập hồ sơ căn cước công dân (CCCD), đồng thời giao nhiệm vụ cho Công an Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành cấp mới 1,4 triệu thẻ CCCD trước ngày 1-5-2021 để tăng cường, chi viện hỗ trợ cho các địa phương khác triển khai cấp CCCD.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh còn trên 2,8 triệu nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD gắn chíp, đặt ra cho Công an Thanh Hóa rất nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD cho 2,9 triệu công dân xong trước ngày 17-6, với tinh thần quyết tâm cao nhất, thời gian qua Công an tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động lực lượng, phương tiện, phát động cao điểm làm việc ngày đêm cùng với nhiều cách làm sáng tạo và sự nỗ lực rất lớn để đảm bảo hoàn thành tiến độ đề ra.

Trung tá Nguyễn Minh Đức, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết: “Chúng tôi đã huy động toàn thể CBCS của các đội nghiệp vụ và CBCS của công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách công dân thuộc diện cần cấp căn cước công dân theo từng nhóm đối tượng để từ đó xây dựng kế hoạch cấp căn cước đảm bảo khoa học và thuận lợi nhất cho Nhân dân”.

Có mặt tại phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, dù đã là 22 giờ đêm nhưng các CBCS Công an TP. Sầm Sơn vẫn miệt mài thu thập hồ sơ CCCD gắn chip điện tử cho công dân.

Để hoàn thành việc cấp CCCD lưu động một cách khoa học, nhanh chóng và chính xác, Công an TP. Sầm Sơn đã có sáng kiến yêu cầu các tổ trưởng tổ dân phố rà soát các hộ dân sống trong khu phố, gửi giấy hẹn làm thủ tục cấp CCCD theo khung giờ đến từng hộ gia đình, để người dân không phải chờ đợi và hạn chế việc tập trung đông người.

Thanh Hoá là địa phương có dân số đứng thứ 3 cả nước, tuy nhiên dân cư phân bố không đồng đều, địa bàn rộng, mỗi vùng lại có đặc thù dân cư khác nhau gây nhiều khó khăn trong việc triển khai cấp thẻ CCCD, vì vậy Công an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai nhiều phương án phù hợp để làm CCCD cho từng vùng dân cư.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đến ngày 25-3 tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận được khoảng 370.000 hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử.

Với kết quả này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác thu thập hồ sơ CCCD, đồng thời giao nhiệm vụ cho Công an Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành cấp mới 1,4 triệu thẻ CCCD trước ngày 1-5-2021 để tăng cường, chi viện hỗ trợ cho các địa phương khác triển khai cấp CCCD.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực hết sức của lực lượng Công an, sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, công tác thu thập hồ sơ cấp CCCD gắn chip trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chắc chắn sẽ đảm bảo tiến độ.

Minh Phương