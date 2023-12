Công ty Điện lực Thanh Hóa hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần IX năm 2023, ngày 05/12/2023, tại Trung tâm huyết học Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên hưởng ứng tham gia hiến máu nhân đạo. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2023). Đây cũng là một hoạt động an sinh xã hội được tổ chức hàng năm của EVN.

Tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia hiến máu nhân đạo.

Với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”, Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX năm nay sẽ được diễn ra từ ngày 04-10/12/2023. Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2023). Xuyên suốt những năm qua, cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), hoạt động này đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên trong Công ty Điện lực Thanh Hóa tham gia, mục tiêu cùng chung tay với toàn xã hội trong việc góp phần đảm bảo cung ứng vào ngân hàng dự trữ máu quốc gia để kịp thời cứu chữa, mang lại sự sống cho những bệnh nhân.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa đăng ký làm thủ tục hiến máu tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX.

Theo đó, sáng ngày 05/12/2023, tại Trung tâm huyết học Bệnh viện Đa khoa của tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức cho 75 cán bộ, công nhân viên tham gia hiến máu. Thường niên hàng năm Công ty đăng ký từ 250-300 người/đợt (Bình quân trong năm tham gia 02 đợt), năm nay dựa trên việc đáp ứng điều kiện của các bên như: thời gian, địa điểm, lực lượng y, bác sỹ phục vụ lấy máu... bám sát kế hoạch của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa đề ra, Công ty sẽ tiếp tục phân bổ lực lượng đã đăng ký tham gia hiến máu thành các đợt tập trung dựa trên chương trình được tổ chức theo cụm khu vực địa phương trong tỉnh.

Tuần lễ hồng lần thứ IX tiếp tục góp phần thể hiện rõ nét những giá trị cốt lõi của Văn hóa EVN, đó là: Niềm tin, Chất lượng, Tiên phong, Sáng tạo và Trách nhiệm. Để hoạt động này có sức lan tỏa lớn, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan báo đài địa phương truyền tải thông điệp này trước, trong và sau sự kiện, ngoài ra thực hiện chia sẻ tất cả các bài viết liên quan trên website nội bộ, fanpage facebook chính thức của Công ty, đồng thời kêu gọi cán bộ công nhân viên cùng sử dụng chung nhận diện, thông điệp trên nền tảng mạng xã hội như: facebook, zalo, tiktok..., từ đó cùng nhau góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu EVN, EVNNPC hiện đại, chuyên nghiệp, một lòng vì khách hàng và đáp ứng nhu cầu điện năng để phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn ngành điện đang còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đặt ra như hiện nay.

Nhờ tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông mang tính sáng tạo, phong phú về hình thức, đa dạng và linh hoạt về nền tảng, lần tổ chức hiến máu này đã thu hút đông đảo lực lượng CBCNV trong Công ty cũng như bạn bè, khách hàng thân thiết khi biết đến và tình nguyện hưởng ứng tham gia ngoài danh sách đã đăng ký với ban tổ chức chương trình trước đó.

Bên cạnh mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, một trong những nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo đến các tổ chức đoàn thể chính trị trong đơn vị cần phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, xung kích đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, nhân đạo từ thiện..., góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh nói chung và hoạt động an sinh xã hội nói riêng. Chính vì lẽ đó, với truyền thống tương thân tương ái, hàng năm lực lượng đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên Công ty luôn hưởng ứng đi đầu trong các cuộc vận động hiến máu trên địa bàn tỉnh cũng như của ngành, các chương trình như: Lễ Hội Xuân hồng, Ngày Chủ Nhật đỏ của tỉnh và Tuần lễ hồng do EVN tổ chức...

Với tôi, hạnh phúc nhất là giọt máu của mình được chảy, nuôi dưỡng và cứu sống người khác. Anh Phạm Đắc Nam, công nhân Điện lực Thành phố Thanh Hóa chia sẻ.

Với 19 lần hiến máu kể từ khi vào ngành đến nay, anh Phạm Đắc Nam – Công nhân Điện lực Thành phố Thanh Hóa chia sẻ: "Với tôi, hạnh phúc nhất là giọt máu của mình được chảy, nuôi dưỡng và cứu sống người khác. Hàng năm theo chương trình của địa phương và ngành điện tôi đều đặn tham gia hiến máu 02 lần, cũng như bao người lao động khác trong đơn vị, bản thân thấy rất đỗi vui mừng và tự hào vì mỗi giọt máu mình cho đi để giữ một con người ở lại". Anh Nam là tấm gương “người tốt, việc tốt” để cán bộ, công nhân viên nói chung, các bạn Đoàn viên thanh niên trong toàn Công ty nói riêng học tập và noi theo.

Tại chương trình, Trung tâm huyết học Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phổ biến tuyên truyền một số bệnh về máu, cách phòng và điều trị, lợi ích khi tham gia hiến máu cứu người. Qua đây, đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm thay mặt những người bệnh và gia đình họ gửi lời tri ân sâu sắc đến Công ty Điện lực Thanh Hóa đã luôn dành sự quan tâm, đồng hành tích cực với các hoạt động hiến máu tình nguyện của tỉnh.

Hạnh phúc là biết cho đi nhiều hơn, Tuần lễ hồng EVN đã thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm sẻ chia của ngành điện đối với toàn xã hội, từ nỗ lực nhỏ của mỗi chúng ta có thể cho người khác cơ hội thứ hai để sống. Nghĩa cử, hành động cao đẹp đó được tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công Điện lực Thanh Hóa đã, đang và sẽ tiếp tục cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc chung tay vì cộng đồng để “Thắp sáng niềm tin”.

Hùng Mạnh