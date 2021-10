Công ty Điện lực Thanh Hóa hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”

Để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, nhiều năm qua Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn, ảnh hưởng vận hành lưới điện, đồng thời thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong sản xuất, kinh doanh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thường xuyên phối hợp với lực lượng PCCC tổ chức diễn tập công tác PCCC.

Công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành điện. Do đó, công tác tổ chức thực hiện PCCC tại Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn được triển khai đồng bộ, bài bản. Công ty đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ (PCCN&CNCH) năm 2021 gồm có 15 người, 47 Ban chỉ huy PCCN&CNCH và Đội PCCN&CNCH cơ sở với tổng số 565 người được phân công nhiệm vụ cụ thể có trách nhiệm tham mưu về công tác PCCC cũng như chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, thực hiện công tác PCCC của đơn vị, cơ sở.

Các buổi diễn tập diễn ra dưới sự hướng dẫn của lực lượng PCCC giúp nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố.

Để công tác PCCN&CNCH đạt hiệu quả, cùng với việc lập kế hoạch, xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ cho trụ sở các đơn vị, TBA trung gian, TBA 110kV được cấp trên và Công an PCCC phê duyệt cho công tác PCCC, hàng năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện PCCN cho toàn công ty. Hiện tại Công ty Điện lực Thanh Hóa đã trang bị đầy đủ số lượng phương tiện PCCC bảo đảm chất lượng và thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các cơ sở nằm trong danh mục của Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 8-11-2006 của Chính phủ.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa sử dụng bình cứu hỏa thực hiện diễn tập chữa cháy.

Nhằm nâng cao kiến thức và khả năng ứng phó với các sự cố, định kỳ mỗi năm/lần các đơn vị tổ chức diễn tập công tác PCCN&CNCH cho đội phòng cháy cơ sở của đơn vị. Tính đến tháng 10-2021, Công ty Điện Thanh Hóa đã phối hợp với Cảnh sát PCCN&CNCH tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho toàn bộ đội PCCC&CNCH cơ sở và đều đạt các tiêu chí để được cấp chứng chỉ.

Xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC&CNCH là một trong những công tác thường xuyên, liên tục, nhân dịp “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” và “Ngày toàn dân phòng chống cháy nổ”, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, phổ biến kiến thức đến tất cả người lao động... qua đó, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác PCCC cho mỗi CBCNV và người lao động công ty.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đầu tư, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện PCCN.

Để đạt được thành tựu trên, ngoài cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV và người lao động công ty còn phải kể đến hiệu quả từ công tác phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH, chính quyền, cơ quan ban ngành các cấp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản, PCCN. Thông qua ban hành quy chế phối hợp, tổ chức các buổi tuyên truyền về đảm bảo an toàn trong sử dụng điện và đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện… đã góp phần ngăn chặn được phần lớn các vụ cháy nổ do chạm chập điện không để xảy ra các sự cố đáng tiếc về người và tài sản.

Thời gian tới, công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của tập thể và đến từng cá nhân người lao động về công tác PCCC&CNCH; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH nhân Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN. Tháng an toàn PCCC và các ngày lễ lớn; thường xuyên phối hợp làm tốt công tác kiểm tra an toàn về Phòng chống cháy nổ, thẩm định dự án, kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, thiếu sót, khó khăn để khắc phục; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy; tổ chức phát động phong trào thi đua để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong công tác PCCC&CNCH, tổ chức thi đua bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ tại đơn vị, cơ sở…để ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ, gây mất an toànnhằm đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định.

Mai Nguyệt